Путин говорит, что еще не решил, пойдет ли в президенты в пятый раз

Президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли пятый раз баллотироваться на пост президента.

Источник: трансляция пресс конференции Путина

Прямая речь Путина: "Я для себя еще не принял решение, пойду я на выборы в 24-м году. Но что касается стабильного развития страны - это многого стоит. Но формально это разрешение есть от народа. Делать это или не делать - посмотрю".

Читайте также: Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию

"Корона" для Путина, Бог в законе, оппоненты за решеткой. 15 фактов о российском "референдуме" за конституцию

Предыстория: