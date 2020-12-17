Путин говорит, что еще не решил, пойдет ли в президенты в пятый раз
Четверг, 17 декабря 2020, 12:45
Президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли пятый раз баллотироваться на пост президента.
Источник: трансляция пресс конференции Путина
Прямая речь Путина: "Я для себя еще не принял решение, пойду я на выборы в 24-м году. Но что касается стабильного развития страны - это многого стоит. Но формально это разрешение есть от народа. Делать это или не делать - посмотрю".
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Предыстория:
- В июне в России проголосовали за поправки к конституции, в частности "обнулили" президентские сроки Владимира Путина.
- В 2018 году в России прошли президентские выборы, в результате чего Путин в четвертый раз стал президентом России.
Украинская правда