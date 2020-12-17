Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин говорит, что еще не решил, пойдет ли в президенты в пятый раз

Четверг, 17 декабря 2020, 12:45
Путин говорит, что еще не решил, пойдет ли в президенты в пятый раз

Президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли пятый раз баллотироваться на пост президента.

Источник: трансляция пресс конференции Путина

Прямая речь Путина: "Я для себя еще не принял решение, пойду я на выборы в 24-м году. Но что касается стабильного развития страны - это многого стоит. Но формально это разрешение есть от народа. Делать это или не делать - посмотрю".

Читайте также: Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию

"Корона" для Путина, Бог в законе, оппоненты за решеткой. 15 фактов о российском "референдуме" за конституцию

Предыстория:

  • В июне в России проголосовали за поправки к конституции, в частности "обнулили" президентские сроки Владимира Путина.
  • В 2018 году в России прошли президентские выборы, в результате чего Путин в четвертый раз стал президентом России.

Украинская правда
Темы: ПутинРосcиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Путин
Путин сказал, что поговорит с Эрдоганом и решит насчет встречи с ним
Путин о похищении детей из Украины: Раздутая история
Путин пожаловался, что Россия не может прекратить огонь, когда на нее наступают
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: