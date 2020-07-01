У Росії оголосили перші результати голосування по конституції

Центральна виборча комісія Росії оголосила перші результати загальноросійського голосування по закону про поправки до конституції на основі даних, що надходять з регіонів Далекого Сходу, де голосування вже завершене.

Джерело: РБК

Дослівно: "До 15:15 мск було оброблено 1,19% протоколів дільничних виборчих комісій. За проголосували 72,98%, проти – 25,91%".

Деталі: Найбільше протоколів опрацювали в Сахалінській області (27,62%): за поправки свої голоси віддали 74,02% жителів, проти – 24,66%.

Відзначається, що першими процедуру голосування завершили на Камчатці і Чукотці. Там виборчі дільниці закрилися об 11:00 за московським часом, а явка склала 42,5% і 74,11% відповідно.

До 12:00 мск закрилися дільниці на Сахаліні і в Магаданській області, там показники явки зупинилися на позначці 65% і 52%.

Через годину завершилося голосування в Приморському краї (59,27%), ЄАО (69,94%) і Хабаровському краї (41,68%).

До 14:00 мск закрилися дільниці в Амурській області (55,99%), Якутії (50,4%) і Забайкальському краї (56,46%).

У Бурятії голосування завершилося о 15:00 мск, явка склала 62,91%.

Що було раніше: 29 червня у Росії відрапортували, що зміни до конституції РФ за період з 25 по 28 червня підтримали 76% респондентів, які взяли участь у голосуванні.

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