У Росії оголосили перші результати голосування по конституції
Центральна виборча комісія Росії оголосила перші результати загальноросійського голосування по закону про поправки до конституції на основі даних, що надходять з регіонів Далекого Сходу, де голосування вже завершене.
Джерело: РБК
Дослівно: "До 15:15 мск було оброблено 1,19% протоколів дільничних виборчих комісій. За проголосували 72,98%, проти – 25,91%".
Деталі: Найбільше протоколів опрацювали в Сахалінській області (27,62%): за поправки свої голоси віддали 74,02% жителів, проти – 24,66%.
Відзначається, що першими процедуру голосування завершили на Камчатці і Чукотці. Там виборчі дільниці закрилися об 11:00 за московським часом, а явка склала 42,5% і 74,11% відповідно.
До 12:00 мск закрилися дільниці на Сахаліні і в Магаданській області, там показники явки зупинилися на позначці 65% і 52%.
Через годину завершилося голосування в Приморському краї (59,27%), ЄАО (69,94%) і Хабаровському краї (41,68%).
До 14:00 мск закрилися дільниці в Амурській області (55,99%), Якутії (50,4%) і Забайкальському краї (56,46%).
У Бурятії голосування завершилося о 15:00 мск, явка склала 62,91%.
Що було раніше: 29 червня у Росії відрапортували, що зміни до конституції РФ за період з 25 по 28 червня підтримали 76% респондентів, які взяли участь у голосуванні.
Читайте також: Вічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію
Передісторія:
- 25 червня в Росії почалося голосування щодо поправок до конституції і "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна, яке може дозволити президенту РФ керувати країною до 2036 року.
- Також серед запропонованих змін є поправка про захист цілісності Росії. У Раді Федерації пояснили, що вона потрібна, щоб зробити неконституційними будь-які законопроекти, пов'язані з поверненням Криму Україні.
- 25 червня в ОПУ заявили, що Представництво президента в АР Крим напрацьовує стратегію з деокупації та реінтеграції півострова.
- А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба додав, що жодні зміни конституції Росії не можуть завадити деокупації Криму.
- Раніше росЗМІ повідомляли, що у Москві скуповують голоси на підтримку поправок до кнституції.
- У Росії також розробили спеціальну електронну систему для контролю явки бюджетників з великих підприємств на голосуванні за поправки до конституції.