Россия требует от Украины принять "мирный план" ее ставленников в ОРДЛО – Гармаш

Россия блокирует взаимный обмен удерживаемыми лицами, требуя от Украины принять "мирный план", предложенный представителями оккупированных территорий Донбасса.

Источник: представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь: "Мы четыре раза подавали списки на всех, там больше 200 человек, 11 – это те, которые находятся в тяжелом физическом состоянии. Россия ни разу за те полгода, что я в ТКГ, не подала никаких списков.

Она блокирует эти процессы сначала требованием отмены постановления Рады о местных выборах, сейчас она уже хочет постановление Рады, которое якобы должно утвердить некий мирный план, предложенный ОРДЛО.

Это говорит о том, что не будет обмена, пока мы процессуально не очистим 9 человек, которых мы ранее им отдали, хотя это не взаимосвязанные вещи.

По настроению России я не вижу возможности прогресса в обмене. Но есть одна слабая, но существенная надежда: если все-таки до конца года состоится встреча в "нормандском формате" на уровне внешнеполитических советников, то, скорее всего, нужен будет позитивный итог, и тогда возможен обмен как минимум этих 11 человек".

Детали: Комментируя заявление президента России Владимира Путина о намерении усилить поддержку Донбасса, Гармаш выразил надежду на реакцию МИД: "Если та же Россия говорит о том, что это внутренний конфликт, то на каком основании она оказывает какую-то поддержку?".

Гармаша сомневается, что Россия усилит поддержку ОРДЛО, так как экономическая ситуация в РФ ухудшается. По его мнению, Путин просто "не может себе позволить говорить правду о том, что Россия сокращает свою поддержку Донбассу и о том, что у нее нет возможности усиливать ее".