Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Степанов розповів про тенденції COVID і про "кисень" у лікарнях 

П'ятниця, 18 грудня 2020, 09:13
Степанов розповів про тенденції COVID і про кисень у лікарнях 

Із COVID-лікарень 17 грудня виписали майже стільки людей, скільки поклали з підозрою чи діагнозом, а з 63 680 ліжок в українських стаціонарах забезпечені киснем трохи більше половини. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 18 грудня 

Пряма мова: "За минулу добу у нас було зафіксовано 12 630 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 12 866 пацієнтів. Уже більше тижня ми бачимо цю тенденцію: кількість людей, які одужали (за добу), більша, ніж кількість людей, які захворіли. При цьому у нас було госпіталізовано 2 904 хворих, але і виписано 2 747 людей".

Деталі: За словами Степанова, під лікування інфекційних хворих із COVID-19 уже відведено 63 680 ліжок у стаціонарах, із них лише 37 308 (58,6%) забезпечені киснем або централізовано подачею або за рахунок кисневого концентратора. Однак міністр запевняє, що зараз по країні є 22 016 вільних ліжок із киснем, хоча по регіонах ситуація різна.

Загалом заповненість ліжок по країні становить 41,7%, а, наприклад, у Миколаївській області цей показник вищий – 65,4%.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019медицинаСтепановМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
Усі новини...
Реклама: