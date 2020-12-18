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Степанов розповів про тенденції COVID і про "кисень" у лікарнях 

П'ятниця, 18 грудня 2020, 10:13

Із COVID-лікарень 17 грудня виписали майже стільки людей, скільки поклали з підозрою чи діагнозом, а з 63 680 ліжок в українських стаціонарах забезпечені киснем трохи більше половини. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 18 грудня 

Пряма мова: "За минулу добу у нас було зафіксовано 12 630 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 12 866 пацієнтів. Уже більше тижня ми бачимо цю тенденцію: кількість людей, які одужали (за добу), більша, ніж кількість людей, які захворіли. При цьому у нас було госпіталізовано 2 904 хворих, але і виписано 2 747 людей".

Деталі: За словами Степанова, під лікування інфекційних хворих із COVID-19 уже відведено 63 680 ліжок у стаціонарах, із них лише 37 308 (58,6%) забезпечені киснем або централізовано подачею або за рахунок кисневого концентратора. Однак міністр запевняє, що зараз по країні є 22 016 вільних ліжок із киснем, хоча по регіонах ситуація різна.

Загалом заповненість ліжок по країні становить 41,7%, а, наприклад, у Миколаївській області цей показник вищий – 65,4%.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019медицинаСтепановМОЗ


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