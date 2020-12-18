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Степанов рассказал о тенденциях COVID и о "кислороде" в больницах

Пятница, 18 декабря 2020, 09:13
Степанов рассказал о тенденциях COVID и о кислороде в больницах

Из COVID-больниц 17 декабря выписали почти столько людей, сколько положили с подозрением или диагнозом, а из 63 680 коек в украинских стационарах обеспечены кислородом чуть больше половины.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 18 декабря

Прямая речь: "За прошедшие сутки у нас было зафиксировано 12 630 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 12 866 пациентов. Уже больше недели мы видим эту тенденцию: количество людей, которые выздоровели (за сутки), больше, чем количество людей, которые заболели. При этом у нас были госпитализированы 2 904 больных, но и выписано 2 747 человек".

Детали: По словам Степанова, под лечение инфекционных больных с COVID-19 уже отведены 63 680 коек в стационарах, из них только 37 308 (58,6%) обеспечены кислородом либо централизованно подачей, либо за счет кислородного концентратора. Однако министр уверяет, что сейчас по стране есть 22 016 свободных коек с кислородом, хотя по регионам ситуация разная.

В целом заполненность коек по стране составляет 41,7%, а, например, в Николаевской области этот показатель выше – 65,4%.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП

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Темы: коронавирусCovid-2019медицинаСтепановМинздрав
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