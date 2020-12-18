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Шмигаль пропонує доводити в суді, що Шкарлет "вкрав" дисертацію і посаду

П'ятниця, 18 грудня 2020, 12:19

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пропонує депутатам, яких обурює призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки, звертатися до суду та надавати докази звинувачень щодо його плагіату та щодо неодноосібного голосування нардепів.  

Джерело: відповіді Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній Раді
Деталі: Після виступу керівника уряду під час запитань до нього відбулася така словесна перепалка. 

Володимир В'ятрович ("Європейська солідарність"): "Людина, яка отримала наукове звання через інтелектуальну крадіжку, тобто плагіат, людина, яка стала міністром через інше порушення – кнопкодавство: чи комфортно Вам працювати з такою людиною в уряді і які ще правопорушення потрібні, щоб Ви ініціювали відставку пана Шкарлета?".

Денис Шмигаль: "Міністр призначений у відповідності до чинного законодавства. Він зачитав присягу і згідно закону, приступив до виконання своїх обов'язків. Якщо у Вас є застереження – будь ласка, Україна демократична держави, зверніться до судів. Надайте докази, якщо у Вас є докази для кримінального провадження, надайте рішення відповідні – експертні або судові. Ми їх будемо розглядати разом із Вами, з регламентним комітетом, із Верховною Радою". 

Інна Совсун ("Голос"): "Вчора ми бачили, як людина, яка украла дисертацію, украла посаду міністра освіти і науки України. Руками ОПЗЖ ганебно украла посаду. Я не знаю, як я як викладачка після цього маю прийти до своїх студентів і сказати, що красти – це погано. Вам не соромно?".

Денис Шмигаль: "У Вас є докази в тих звинуваченнях, які Ви зараз із парламентського місця озвучуєте? Прошу їх надати. Якщо це рішення судів, які прийняті іменем України, будь ласка, надайте їх. Якщо це Ваші здогадки – то, будь ласка, зверніться до суду і надайте інформацію так, як цього вимагає законодавство України".

Передісторія:

Знати більше: Від Януковича до Зеленського через Порошенка. Хто такий очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет

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Олена Рощенко, УП
Теми: ШкарлетМіносвітиШмигаль Кабінет міністрівкнопкодавство


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