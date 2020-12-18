Шмыгаль предлагает доказывать в суде, что Шкарлет "украл" диссертацию и должность

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает депутатам, которых возмущает назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки, обращаться в суд и предоставлять доказательства обвинений о его плагиата и о неединоличном голосовании нардепов.

Источник: ответы Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде

Детали: После выступления главы правительства во время вопросов к нему произошла такая словесная перепалка.

Владимир Вятрович ("Европейская солидарность"): "Человек, получивший научное звание через интеллектуальную кражу, то есть плагиат, человек, который стал министром через другое нарушение – кнопкодавство: комфортно ли Вам работать с таким человеком в правительстве и какие еще правонарушения нужны, чтобы Вы инициировали отставку господина Шкарлета?".

Денис Шмыгаль: "Министр назначен в соответствии с действующим законодательством. Он зачитал присягу и согласно закону, приступил к исполнению своих обязанностей. Если у Вас есть замечания – пожалуйста, Украина демократическое государство, обратитесь в суды. Предоставьте доказательства, если у Вас есть доказательства для уголовного производства, предоставьте решения соответствующие – экспертные или судебные. Мы их будем рассматривать вместе с вами, с регламентным комитетом, с Верховной Радой".

Инна Совсун ("Голос"): "Вчера мы видели, как человек, который украл диссертацию, украл должность министра образования и науки Украины. Руками ОПЗЖ позорно украл должность. Я не знаю, как я как преподаватель после этого должна прийти к своим студентам и сказать, что воровать – это плохо. Вам не стыдно?".

Денис Шмыгаль: "У Вас есть доказательства в тех обвинениях, которые Вы сейчас с парламентского места озвучиваете? Прошу их предоставить. Если это решения судов, принятые именем Украины, пожалуйста, предоставьте их. Если это Ваши догадки – то, пожалуйста, обратитесь в суд и предоставьте информацию так, как этого требует законодательство Украины".

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