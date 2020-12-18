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Студенти кількох вишів виступили проти Шкарлета, прийдуть на Банкову

П'ятниця, 18 грудня 2020, 14:11

Студентські організації проведуть акцію протесту через призначення міністром освіти Сергія Шкарлета, студпарламенти кількох вишів виступають рішуче проти такого кадрового рішення.

Джерело: лист студентського парламенту КНУ ім Тараса Шевченка

Дослівно: "…приєднуючись до студентської спільноти Українського католицького університету, Національного технічного університету України "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського", Національного університету "Києво-Могилянської академії", підтримуючи засади академічної доброчесності, дбаючи про забезпечення прав здобувачів вищої освіти, Студентський парламент Університету публічно виступає проти рішення Верховної Ради щодо призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України.

На наше щире переконання, міністр освіти і науки України повинен не лише пропагувати засади академічної доброчесності, а й сам їх дотримуватися".

Деталі: Студенти наголошують, що міністром освіти не може бути людина, яка зокрема допустила плагіат у своїй науковій праці.

Варто зазначити, що в.о ректора КНУ імені Шевченка Леонід Губерський був серед підписантів листа "за" призначення Шкарлета міністром.

Акція протесту під Офісом президента відбудеться 21 грудня о 18:00.

Що передувало: 17 грудня Верховна Рада підтримала призначення Шкарлета міністром освіти 226 голосами "за". Присягу він складав під крики "ганьба".

Освітяни та науковці неодноразово обурювалися щодо кандидатури Шкарлета через плагіат у наукових роботах, "дружбу" з міністром освіти і науки часів Януковича Дмитром Табачником та корупційні хвости.

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Передісторія:

  • Шкарлет виконував обов’язки міністра освіти 6 місяців.
  • За словами джерел УП, у нього склались хороші відносини з Офісом президента.
  • За день до винесення його кандидатури в зал парламенту його вдруге не підтримав комітет.
  • Європейський Союз двічі застеріг українську владу від руйнування реформ, яким можуть нашкодити штатні зміни. А саме збереження всіх 6 директоратів МОН, замість скорочення їх до 4, як того прагне Шкарлет.

Українська правда
Теми: ШкарлетМіносвітиосвіта


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