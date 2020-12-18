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Студенты нескольких вузов выступили против Шкарлета, придут на Банковую

Пятница, 18 декабря 2020, 14:11

Студенческие организации проведут акцию протеста из-за назначения министром образования Сергея Шкарлета, студпарламенты нескольких вузов выступают решительно против такого кадрового решения.

Источник: письмо студенческого парламента КНУ им Тараса Шевченко

Дословно: "... присоединяясь к студенческому сообществу Украинского католического университета, Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", Национального университета "Киево-Могилянской академии", поддерживая принципы академической добродетели, заботясь об обеспечении прав соискателей высшего образования, Студенческий парламент Университета публично выступает против решения Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины.

По нашему искреннему убеждению, министр образования и науки Украины должен не только пропагандировать принципы академической добродетели, но и сам их соблюдать".

Детали: Студенты подчеркивают, что министром образования не может быть человек, который в частности допустил плагиат в своей научной работе.

Стоит отметить, что и.о. ректора КНУ имени Шевченко Леонид Губерский был среди подписантов письма "за" назначение Шкарлета министром.

Акция протеста под Офисом президента пройдет 21 декабря в 18:00.

Что предшествовало: 17 декабря Верховная Рада поддержала назначение Шкарлета министром образования 226 голосами "за". Присягу он приносил под крики "позор".

Педагоги и ученые неоднократно возмущались кандидатуре Шкарлета из-за плагиата в научных работах, "дружбы" с министром образования и науки при Януковиче Дмитрием Табачником и коррупционных хвостов.

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Предыстория:

  • Шкарлет исполнял обязанности министра образования 6 месяцев.
  • По словам источников УП, у него сложились хорошие отношения с Офисом президента.
  • За день до вынесения его кандидатуры в зал парламента его второй раз не поддержал комитет.
  • Европейский Союз дважды предостерег украинскую власть от разрушения реформ, которым могут навредить штатные изменения. А именно сохранение всех 6 директоратов МОН, вместо сокращения их до 4, как того хочет Шкарлет.

Украинская правда
Темы: ШкарлетМинобразованияобразование


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