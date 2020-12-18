Студенты нескольких вузов выступили против Шкарлета, придут на Банковую

Студенческие организации проведут акцию протеста из-за назначения министром образования Сергея Шкарлета, студпарламенты нескольких вузов выступают решительно против такого кадрового решения.

Источник: письмо студенческого парламента КНУ им Тараса Шевченко

Дословно: "... присоединяясь к студенческому сообществу Украинского католического университета, Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", Национального университета "Киево-Могилянской академии", поддерживая принципы академической добродетели, заботясь об обеспечении прав соискателей высшего образования, Студенческий парламент Университета публично выступает против решения Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины.

По нашему искреннему убеждению, министр образования и науки Украины должен не только пропагандировать принципы академической добродетели, но и сам их соблюдать".

Детали: Студенты подчеркивают, что министром образования не может быть человек, который в частности допустил плагиат в своей научной работе.

Стоит отметить, что и.о. ректора КНУ имени Шевченко Леонид Губерский был среди подписантов письма "за" назначение Шкарлета министром.

Акция протеста под Офисом президента пройдет 21 декабря в 18:00.

Что предшествовало: 17 декабря Верховная Рада поддержала назначение Шкарлета министром образования 226 голосами "за". Присягу он приносил под крики "позор".

Педагоги и ученые неоднократно возмущались кандидатуре Шкарлета из-за плагиата в научных работах, "дружбы" с министром образования и науки при Януковиче Дмитрием Табачником и коррупционных хвостов.

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