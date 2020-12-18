Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Заступник глави ОП Татаров відреагував на підозру: Ситник зводить рахунки  

П'ятниця, 18 грудня 2020, 14:38

Заступнику керівника Офісу президента Олег Татаров готовий судитися і довести свою невинуватість у справі щодо його можливої причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

Джерело: повідомлення Татарова у Telegram, заступник керівника Офісу президента Андрій Смірнов у Facebook

Пряма мова Татарова: "У зв'язку з публікаціями в ЗМІ про наміри вручити мені підозру, ще раз заявляю свою публічну позицію.

Ситник (керівник НАБУ - ред.) – це визнаний винним судом в корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки.

Я пройду цей шлях, доведу свою невинність і гідно відповім". 

Деталі: Також на повідомлення про підозру відреагував інший заступник Смірнов. Він заявив, що Кримінальний процесуальний кодекс "це не посібник по PR, а будь-які дії органу досудового розслідування та процесуального контролю мають відповідати закону і не створювати враження про зведення особистих рахунків між окремими людьми".

Читайте також: Корупційні горішки для Зеленського. Як Банкова замовчує корупцію

Що цьому передувало: В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову.

Українська правда
Теми: СитникНАБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Антимонопольний комітет закрив справу "Роттердам+"

оновленоЗаступнику Єрмака Татарову повідомили про підозру в Офісі президента

Зеленський призначив голову Запорізької ОДА

Росія готує ядерну зброю для Криму – Таран

Татарову підписали підозру – джерела

Катастрофа АН-26: командувачу Повітряних сил вручили підозру

Усі новини...
Ситник
Олег Бахматюк: Ситнику потрібне тільки шоу
Мін’юст: Деякі положення закону про НАБУ втратили чинність, але Ситник – законний директор
Ситник прокоментував справу щодо "мільйонного хабаря" Гройсману
Останні новини
18:12
Окупанти дистанційно мінували позиції ООС
18:11
Держстат: населення України скоротилося за 10 місяців на 232 тисячі осіб
18:01
МОЗ розширив список "червоних" країн для українців до 47
17:51
Гривня різко знецінилася на закритті міжбанку
17:49
YouTube, Facebook і Twitter у РФ можуть загрожувати штрафи до мільярдів доларів
17:37
На пішохідному "мосту Кличка" знову тріснуло скло: підозрюють вандалів
17:29
Нотаріус замість МОЗ "призначила" керівника національного вишу: їй загрожує в'язниця
17:25
Суддя Вовк з ОАСКу задекларував у березні більше мільйона зарплати
17:11
Ройтбурду повернули посаду керівника Художнього музею – нардеп
16:50
Антимонопольний комітет закрив справу "Роттердам+"
Усі новини...