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Заступник глави ОП Татаров відреагував на підозру: Ситник зводить рахунки  

П'ятниця, 18 грудня 2020, 13:38
Заступник глави ОП Татаров відреагував на підозру: Ситник зводить рахунки  

Заступнику керівника Офісу президента Олег Татаров готовий судитися і довести свою невинуватість у справі щодо його можливої причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

Джерело: повідомлення Татарова у Telegram, заступник керівника Офісу президента Андрій Смірнов у Facebook

Пряма мова Татарова: "У зв'язку з публікаціями в ЗМІ про наміри вручити мені підозру, ще раз заявляю свою публічну позицію.

Ситник (керівник НАБУ - ред.) – це визнаний винним судом в корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки.

Я пройду цей шлях, доведу свою невинність і гідно відповім". 

Деталі: Також на повідомлення про підозру відреагував інший заступник Смірнов. Він заявив, що Кримінальний процесуальний кодекс "це не посібник по PR, а будь-які дії органу досудового розслідування та процесуального контролю мають відповідати закону і не створювати враження про зведення особистих рахунків між окремими людьми".

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Що цьому передувало: В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СитникНАБУ
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