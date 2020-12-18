Заместитель главы ОП Татаров отреагировал на подозрение: Сытник сводит счеты

Заместителю руководителя Офиса президента Олег Татаров готов судиться и доказать свою невиновность по делу о его возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась.

Источник: сообщение Татарова в Telegram

Прямая речь Татарова: "В связи с публикациями в СМИ о намерениях вручить мне подозрение, еще раз заявляю свою публичную позицию.

Сытник (руководитель НАБУ - ред.) - это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты.

Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу".

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Что этому предшествовало: И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.