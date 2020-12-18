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Заместитель главы ОП Татаров отреагировал на подозрение: Сытник сводит счеты

Пятница, 18 декабря 2020, 13:38
Заместитель главы ОП Татаров отреагировал на подозрение: Сытник сводит счеты

Заместителю руководителя Офиса президента Олег Татаров готов судиться и доказать свою невиновность по делу о его возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась.

Источник: сообщение Татарова в Telegram, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов в Facebook

Прямая речь Татарова: "В связи с публикациями в СМИ о намерениях вручить мне подозрение, еще раз заявляю свою публичную позицию.

Сытник (руководитель НАБУ - ред.) - это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты.

Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу".

Детали: Также на сообщение о подозрении отреагировал другой заместитель Смирнов. Он заявил, что Уголовный процессуальный кодекс "это не пособие по PR, а любые действия органа досудебного расследования и процессуального контроля должны соответствовать закону и не создавать впечатление о сведение личных счетов между отдельными людьми".

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Что этому предшествовало: И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

Украинская правда

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Темы: СытникНАБУ
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