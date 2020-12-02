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Перейти на українську: з 16 січня усі послуги мають бути державною мовою 

Середа, 2 грудня 2020, 10:26
Перейти на українську: з 16 січня усі послуги мають бути державною мовою 
УНІАН

Із 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами, хіба що ті попросять звертатися до них іншою мовою.

Джерело: уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook

Пряма мова: "З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів – українська!

Відповідно до статті 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою.

У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був – обслуговування має бути українською. 

Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою".

Деталі: Уповноважений із захисту державної мови порадив звертатися до нього у випадку порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою.

 

Передісторія:

  • 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який Верховна Рада ухвалила 25 квітня, ще до інавгурації Володимира Зеленського. 
  • 7 липня 2020 року Конституційний суд розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
  • 3 листопада голова Конституційного суду Олександр Тупицький натякнув, що закон про мову не буде визнано неконституційним, хоча в ньому є питання щодо мов нацменшин.

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Олена Рощенко, УП

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Теми: мовабізнесзаконодавство
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