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Ткаченко пропонує активно "відсвяткувати" скасування карантину вихідного дня

Середа, 2 грудня 2020, 21:19
Ткаченко пропонує активно відсвяткувати скасування карантину вихідного дня

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав українців на вихідні відвідати заклади культури та сфери креативних індустрій, оскільки карантин вихідного дня скасували.

Джерело: Ткаченко у Facebook

Пряма мова Ткаченка: "Карантин вихідного більше не діє. А отже, рітейл, заклади культури та бізнес сфери креативних індустрій, керуючись обмеженнями помаранчевої зони, знову можуть працювати у найбільш прибутковий для них час та сезон.

Вже з суботи можна знову переглянути виставу у театрі, познайомитися з експозиціями музеїв, послухати оперу, насолодитися концертом у філармонії чи подивитися фільм у кінотеатрі, не відкладати спортзал на понеділок, зустрітися на каву з друзями у кафе чи ресторані, піти в торговий центр і знайти собі там справу для дозвілля, та ще багато потрібних речей, за якими усі ми встигли скучити.

Зробіть паузу у доставках додому, відмовтесь від спокуси залишитися під теплою ковдрою, одягайте маски, беріть антисептики та вперед назустріч цікавим вихідним. Сплануйте їх прямо зараз".

Деталі: Ткаченко запевняє, що заклади культури дотримуються карантинних обмежень, тому їх відвідування цілком безпечне. Він закликав "квитком, кавою або абонементом" підтримати культурну сферу.

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Передісторія:

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусТкаченкоМінкультури
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