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Ткаченко пропонує активно "відсвяткувати" скасування карантину вихідного дня

Середа, 2 грудня 2020, 22:19

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав українців на вихідні відвідати заклади культури та сфери креативних індустрій, оскільки карантин вихідного дня скасували.

Джерело: Ткаченко у Facebook

Пряма мова Ткаченка: "Карантин вихідного більше не діє. А отже, рітейл, заклади культури та бізнес сфери креативних індустрій, керуючись обмеженнями помаранчевої зони, знову можуть працювати у найбільш прибутковий для них час та сезон.

Вже з суботи можна знову переглянути виставу у театрі, познайомитися з експозиціями музеїв, послухати оперу, насолодитися концертом у філармонії чи подивитися фільм у кінотеатрі, не відкладати спортзал на понеділок, зустрітися на каву з друзями у кафе чи ресторані, піти в торговий центр і знайти собі там справу для дозвілля, та ще багато потрібних речей, за якими усі ми встигли скучити.

Зробіть паузу у доставках додому, відмовтесь від спокуси залишитися під теплою ковдрою, одягайте маски, беріть антисептики та вперед назустріч цікавим вихідним. Сплануйте їх прямо зараз".

Деталі: Ткаченко запевняє, що заклади культури дотримуються карантинних обмежень, тому їх відвідування цілком безпечне. Він закликав "квитком, кавою або абонементом" підтримати культурну сферу.

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Передісторія:

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусТкаченкоМінкультури


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