Карантин вихідного дня дав певний результат, продовжувати його не будуть: у країні діятимуть обмеження щодо помаранчевої зони.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 грудня

Пряма мова: "І на вихідні і в будні будуть діяти карантинні обмеження щодо помаранчевої зони на території цілої країни".

Деталі: Шмигаль нагадав, що з середини листопада була запроваджена альтернативна модель локдауну – карантин вихідного дня. Прем’єр подякував усім, хто дотримувався рекомендацій уряду. Стосовно його позитивних наслідків Шмигаль сказав, що на кінець листопада за попередній тиждень було на 6 тисяч випадків захворювання менше прогнозованого.

Посилені заходи, мовляв, дещо стабілізували і ситуацію в лікарнях: спостерігається вирівнювання відсотку зайнятості ліжок.

За словами Шмигаля, Кабінет міністрів наразі напрацьовує найбільш збалансоване рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Уряд повідомить про рішення за 7 днів до їх запровадження.

Прем’єр повідомив, що влада провела опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та очільників обласних державних адміністрацій.

За словами Шмигаля, майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів.

Встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо: Антирекорд виявлених випадків в Україні був зафіксований 28 листопада - 16 294. Потім спостерігалося зниження кількості інфікованих. За добу 1 грудня одужали від COVID більше українців, ніж захворіли: 13 882 особи проти 13 141 нового випадку.

За кількістю нових випадків коронавірусу Україна вже другу добу поспіль зберігає 4-те місце серед країн Європи і залишається 10-ю у світі. За кількістю летальних випадків за добу Україна тримає 8 позицію, у світі – 13.

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