Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Степанов не пропонуватиме продовження карантину вихідного дня

Понеділок, 30 листопада 2020, 21:45

Міністерство охорони здоров'я не рекомендуватиме продовжувати терміни карантину вихідного дня в Україні, який діяв у листопаді.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Степанова: "Остаточні результати ми побачимо наступного тижня, як спрацювали всі без винятку карантини вихідного дня впродовж трьох пар вихідних, які були. Але хочу однозначно сказати, що ми пам'ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м'яко кажучи, не дотримувалися карантину вихідного дня. Але все-таки бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання...

Ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували".

Деталі: На запитання про можливість продовження карантину вихідного дня, міністр відповів "Не думаю, що ми будемо робити таку пропозицію".

"Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела зазначає, що наразі розглядається чотири варіанти зі встановлення суворіших карантинних обмежень. 

Серед них і введення локдауну з 24 грудня до 15 січня 2021 року, але остаточне рішення ще не ухвалено. Питання роботи транспорту під час локдауну також ще обговорюється.

Що передувало: 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин із "локдауном вихідного дня". Обмеження запровадили до 30 листопада, але не виключали їх продовження й до кінця року.

Теми: СтепановМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Степанов не пропонуватиме продовження карантину вихідного дня

Новини 30 листопада: рішення ЄСПЛ щодо України та РФ, союз Данилюка, Рябошапки і Клімкіна

ЄСПЛ ухвалив рішення, що затягує суперечку з РФ щодо Донбасу, але підвищує шанси України

Міністри порадяться, чи потрібен локдаун – Офіс Зеленського

Зеленський пропонує відтермінувати обов’язкові касові апарати для ФОПів на рік

Разумков розповів, коли Рада візьметься за вихід з конституційної кризи

Усі новини...
Степанов
Рада знову чекає звіту Степанова, в "ЄС" хочуть його відставки 
Степанов перевірив лікарню: половину кисневих точок "намалювали"
Через трагедію на Львівщині перевірять лікарні по всій Україні
Останні новини
23:57
Жителям двох районів Києва радять зачинити вікна
23:40
Разумков очікує, що ув’язнення за брехню в декларації залишиться
22:58
У Британії допустили, що невакцинованих людей не пускатимуть в бари і ресторани
22:36
"Хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на 8 тисяч": Третьякова про COVID-допомогу
22:11
Новини економіки: "Приватбанк" втратив головний офіс, Зеленський відтерміновує касові апарати для ФОП
21:57
Меркель попередила про загрозу "третьої хвилі"
21:45
Степанов не пропонуватиме продовження карантину вихідного дня
21:25
Новини 30 листопада: рішення ЄСПЛ щодо України та РФ, союз Данилюка, Рябошапки і Клімкіна
21:11
Ціна на розподіл газу зросте: Регулятор схвалив нові тарифи для облгазів
20:54
Туреччина запроваджує нічну комендантську годину, а у вихідні - цілодобову
Усі новини...