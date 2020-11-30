Степанов не пропонуватиме продовження карантину вихідного дня

Міністерство охорони здоров'я не рекомендуватиме продовжувати терміни карантину вихідного дня в Україні, який діяв у листопаді.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Степанова: "Остаточні результати ми побачимо наступного тижня, як спрацювали всі без винятку карантини вихідного дня впродовж трьох пар вихідних, які були. Але хочу однозначно сказати, що ми пам'ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м'яко кажучи, не дотримувалися карантину вихідного дня. Але все-таки бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання...

Ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували".

Деталі: На запитання про можливість продовження карантину вихідного дня, міністр відповів "Не думаю, що ми будемо робити таку пропозицію".

"Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела зазначає, що наразі розглядається чотири варіанти зі встановлення суворіших карантинних обмежень.

Серед них і введення локдауну з 24 грудня до 15 січня 2021 року, але остаточне рішення ще не ухвалено. Питання роботи транспорту під час локдауну також ще обговорюється.

Що передувало: 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин із "локдауном вихідного дня". Обмеження запровадили до 30 листопада, але не виключали їх продовження й до кінця року.