В ОПУ заявляють, що президент не впливав на рішення Венедіктової щодо Татарова

В Офісі президента кажуть, що президент Володимир Зеленський не впливав на діяльність правоохоронних органів і не втручався в розслідування, а також не проводив наради з приводу "захисту когось з ОПУ".

Джерело: радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Подоляка: "І щодо свого оточення президент дотримується того ж принципу: ніякого кумівства в Офісі президента бути не може. Якщо НАБУ або будь-який інший правоохоронний, антикорупційний орган доведе причетність будь-кого до злочину, ця людина повинна відповідати за законом. Ніяк інакше .

Президент не заважає будь-яким розслідуванням, не дозволяє втручатися в розслідування, впливати на якісь процеси та підтримує будь-які прозорі розслідування, засновані на доведених фактах ".

Деталі: Подоляк заявив, що нібито "факти", надані деякими представниками медіа, про нараду у глави держави заради "захисту когось із Офісу президента" є абсолютною вигадкою.

Нагадаємо: Співрозмовник у правоохоронних органах 2 грудня розповів УП, що НАБУ та САП підготували підозру Татарову, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу.

НАБУ відкрито звинуватило офіс Венедіктової в саботажі справи щодо Татарова

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