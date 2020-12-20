Байден мог бы усилить переговоры в Нормандской формате – глава государства

Президент Владимир Зеленский считает, что новоизбранный лидер США Джо Байден мог бы приобщиться к переговорам в Нормандской формате для их усиления, поскольку последний хорошо разбирается в отношениях Украины с Россией.

Источник: интервью Зеленского для The New York Times

Прямая речь: "Я считаю, что усилить наши переговоры в Нормандской формате мог бы президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало".

Детали: По мнению президента, Украина не справится сама в восстановлении Донбасса, потому что для этого нужны сильные компании и технологии. Именно США, считает Зеленский, могли бы помочь в вопросах безопасности и денег.

"Ну мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки сегодня – гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса", – сказал президент.

Что предшествовало: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "тяжелая" ситуация с выполнением парижских договоренностей по Донбассу не дает странам "нормандского формата" двигаться вперед.

Напомним: