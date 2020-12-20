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Байден мог бы усилить переговоры в Нормандской формате – глава государства

Воскресенье, 20 декабря 2020, 03:40

Президент Владимир Зеленский считает, что новоизбранный лидер США Джо Байден мог бы приобщиться к переговорам в Нормандской формате для их усиления, поскольку последний хорошо разбирается в отношениях Украины с Россией.

Источник: интервью Зеленского для The New York Times

Прямая речь: "Я считаю, что усилить наши переговоры в Нормандской формате мог бы президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало".

Детали: По мнению президента, Украина не справится сама в восстановлении Донбасса, потому что для этого нужны сильные компании и технологии. Именно США, считает Зеленский, могли бы помочь в вопросах безопасности и денег.

"Ну мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки сегодня – гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса", – сказал президент.

Что предшествовало: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "тяжелая" ситуация с выполнением парижских договоренностей по Донбассу не дает странам "нормандского формата" двигаться вперед.

Напомним: 

  • Украинская сторона желала новой встречи лидеров "нормандской четверки" до конца 2020 года. В годовщину предыдущей встречи, 9 декабря, источник из окружения кремлевского куратора украинского направления Дмитрия Козака заявил, что в ближайшее время такого саммита не будет, но Козак часто общается с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и коллегами из Германии и Франции.
  • 9 декабря 2019 года в Париже лидеры "нормандской четверки" имели длительную встречу и согласовали коммюнике. В частности, стороны договорились об обмене "всех на всех" до конца года. Также Украина и РФ разблокировали переговоры по транзиту газа.
  • Тогда же в Елисейском дворце состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ. Менее получаса Зеленский и Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей. На счет границы они не договорились, но согласовали новый обмен удерживаемыми лицами.
  • Зеленский заявил, что ему этого мало, он хотел бы решить больше проблем в "нормандском формате".

Украинская правда
Темы: Байденнормандский форматЗеленскийДонбасс


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