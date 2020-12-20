Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден мог бы усилить переговоры в Нормандской формате – глава государства

Воскресенье, 20 декабря 2020, 02:40
Байден мог бы усилить переговоры в Нормандской формате – глава государства

Президент Владимир Зеленский считает, что новоизбранный лидер США Джо Байден мог бы приобщиться к переговорам в Нормандской формате для их усиления, поскольку последний хорошо разбирается в отношениях Украины с Россией.

Источник: интервью Зеленского для The New York Times

Прямая речь: "Я считаю, что усилить наши переговоры в Нормандской формате мог бы президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало".

Детали: По мнению президента, Украина не справится сама в восстановлении Донбасса, потому что для этого нужны сильные компании и технологии. Именно США, считает Зеленский, могли бы помочь в вопросах безопасности и денег.

"Ну мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки сегодня – гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса", – сказал президент.

Что предшествовало: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "тяжелая" ситуация с выполнением парижских договоренностей по Донбассу не дает странам "нормандского формата" двигаться вперед.

Напомним: 

  • Украинская сторона желала новой встречи лидеров "нормандской четверки" до конца 2020 года. В годовщину предыдущей встречи, 9 декабря, источник из окружения кремлевского куратора украинского направления Дмитрия Козака заявил, что в ближайшее время такого саммита не будет, но Козак часто общается с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и коллегами из Германии и Франции.
  • 9 декабря 2019 года в Париже лидеры "нормандской четверки" имели длительную встречу и согласовали коммюнике. В частности, стороны договорились об обмене "всех на всех" до конца года. Также Украина и РФ разблокировали переговоры по транзиту газа.
  • Тогда же в Елисейском дворце состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ. Менее получаса Зеленский и Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей. На счет границы они не договорились, но согласовали новый обмен удерживаемыми лицами.
  • Зеленский заявил, что ему этого мало, он хотел бы решить больше проблем в "нормандском формате".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Байденнормандский форматЗеленскийДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Байден
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляен – СМИ
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: