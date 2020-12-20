МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid
Фахівець Служби громадської охорони здоров'я Англії (виконавчий орган МОЗ Великої Британії) доктор Сьюзан Гопкінс визнала, що новий штам коронавірусу COVID-19, що розповсюджується швидше, був виявлений на південному сході Англії ще у вересні.
Джерело: коментар Гопкінс телеканалу Sky news, який наводить Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Він (новий штам коронавірусу - УП) був знайдений у пацієнта у вересні, а повний геном був розшифрований у жовтні".
Деталі: За її словами, спочатку фахівці не надали цьому значення, оскільки віруси часто мутують. Однак до кінця листопада були зафіксовані осередки нового типу COVID-19 у графстві Кент, а захворюваність не знижувалася, незважаючи на прийняті обмежувальні заходи. В результаті уряд було поінформовано 11 грудня про зміну епідеміологічної ситуації.
Вона додала, що переважно цей тип COVID-19 зафіксовано в Лондоні і на сході Англії, проте в невеликих кількостях він також був виявлений в кожному регіоні Англії, у Вельсі і в Шотландії.
За її словами, аналогічні штами знайшли в Данії та Австралії, а також дуже схожі варіанти зафіксували у ПАР, Нідерландах.
Нагадаємо:
- За межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. З огляду на це Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Європу посилити підходи до контролю та запобігання поширення коронавірусу.
- Прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що у країні виявили новий штам коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним.
- Через виявлення нового штаму коронавірусу у Великій Британії можуть ввести тривалий локдаун.