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Епіфаній пояснив, як карантин позначиться на церкві та святкуванні Різдва

Неділя, 20 грудня 2020, 18:33
Епіфаній пояснив, як карантин позначиться на церкві та святкуванні Різдва

Храми на свята не закриватимуться, проте церкви у свою чергу не повинні зловживати і мають дотримуватися карантинних обмежень.

Джерело: предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: За словами митрополита, українська влада дослухається до думки членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щодо обмежень, необхідних під час епідемії коронавірусної інфекції.

При цьому Епіфаній запевнив, що на Різдво Христове у храмах не буде суворих обмежень.

Пряма мова: "Храми не будуть закриватися, але і церкви також не повинні зловживати, повинні дотримуватися тих карантинних обмежень, які запроваджені українським урядом, підходити до цього мудро, зважено і відповідально.

Якщо ми будемо насправді відповідальними, то побачимо, що поступово хвороба буде спадати.

Частину часу буде проведено без жорстких обмежень. Це Різдво Христове. А далі буде видно. Якщо все ж таки це (локдаун і пов’язані з ним заходи – УП) буде запроваджено, то я вважаю, що їх потрібно дотримуватися розумно".

Нагадаємо: Під час локдауну, який Кабмін потенційно може запровадити з початку січня, ймовірно, працюватимуть гірськолижні курорти, готелі та церкви.

За прогнозами МОЗ України, тритижневий карантин у січні дозволить знизити добову кількість нових хворих приблизно до 6-8 тисяч на день.

"Українська правда" у Threads

Теми: локдаунцерквасвяткуваннякоронавірус
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