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Епифаний объяснил, как карантин скажется на церкви и праздновании Рождества

Воскресенье, 20 декабря 2020, 18:33
Епифаний объяснил, как карантин скажется на церкви и праздновании Рождества

Храмы на праздники не будут закрываться, однако церкви в свою очередь должны придерживаться карантинных ограничений.

Источник: предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью Радио Свобода

Детали: По словам митрополита, украинская власть прислушивается к мнению членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций относительно ограничений, необходимых при эпидемии коронавирусной инфекции.

При этом Епифаний заверил, что на Рождество Христово в храмах не будет строгих ограничений.

Прямая речь: "Храмы не будут закрываться, но и церкви также не должны злоупотреблять, должны придерживаться карантинных ограничений, введенных украинским правительством, подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно.

Если мы будем в самом деле ответственными, то увидим, что постепенно болезнь будет спадать.

Часть времени будет проведена без жестких ограничений. Это Рождество Христово. А дальше будет видно. Если все же он (локдаун и связанные с ним мероприятия - УП) будет введен, то я считаю, что его нужно соблюдать разумно".

Напомним: Во время локдауна, который Кабмин потенциально может ввести с начала января, вероятно, будут работать горнолыжные курорты, отели и церкви.

По прогнозам Минздрава Украины, трехнедельный карантин в январе позволит снизить ежедневное количество новых больных до 6-8 тысяч в сутки.

Темы: локдаунцерковьпразднованиякоронавирус
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