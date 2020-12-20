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Минздрав Британии обнародовал данные о распространении нового штамма Covid

Воскресенье, 20 декабря 2020, 23:33

Специалист Службы общественного здравоохранения Англии (исполнительный орган Минздрава Великобритании) доктор Сьюзан Хопкинс признала, что новый штамм коронавируса COVID-19, распространяющегося быстрее, был обнаружен на юго-востоке Англии еще в сентябре.

Источник: комментарий Хопкинс телеканала Sky news, который приводит Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Он (новый штамм коронавируса - УП) был найден у пациента в сентябре, а полный геном был расшифрован в октябре".

Детали: По ее словам, сначала специалисты не придали этому значения, так как вирусы часто мутируют. Однако к концу ноября были зафиксированы очаги нового типа COVID-19 в графстве Кент, а заболеваемость не снижалась, несмотря на принятые ограничительные меры. В результате правительство было проинформировано 11 декабря об изменении эпидемиологической ситуации.

Она добавила, что в основном этот тип COVID-19 зафиксирован в Лондоне и на востоке Англии, однако в небольших количествах он также был обнаружен в каждом регионе Англии, в Уэльсе и в Шотландии.

По ее словам, аналогичные штаммы нашли в Дании и Австралии, а также очень похожие варианты зафиксировали в ЮАР и Нидерландах.

Напомним:

  • За пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения коронавируса.
  • Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным.
  • Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании могут ввести длительный локдаун.

Темы: Великобританиякоронавирусэпидемия


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