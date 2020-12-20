Чергова країна забороняє польоти з Британії через мутований коронавірус

Австрія, слідом за рядом європейських держав, заборонила приземлення літаків із Великої Британії через виявлення нового мутованого штаму коронавірусу.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на главу австрійського МЗС Александера Шалленберга

Пряма мова: "Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти появі у нас цієї небезпечної мутації вірусу".

Деталі: Про відповідне рішення Австрія вже повідомила Велику Британію, пояснивши, що "ми змушені вдатися до такого радикального заходу з метою захисту нашого населення".

За повідомлення міністерства охорони здоров’я країни постанова про заборону приземлення літаків вже опрацьовується.

Що передувало: Про аналогічні заборони вже оголосили Німеччина, Італія, Нідерланди та Бельгія.

Нагадаємо: