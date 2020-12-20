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Чергова країна забороняє польоти з Британії через мутований коронавірус

Неділя, 20 грудня 2020, 23:32
Чергова країна забороняє польоти з Британії через мутований коронавірус

Австрія, слідом за рядом європейських держав, заборонила приземлення літаків із Великої Британії через виявлення нового мутованого штаму коронавірусу.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на главу австрійського МЗС Александера Шалленберга

Пряма мова: "Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти появі у нас цієї небезпечної мутації вірусу".

Деталі: Про відповідне рішення Австрія вже повідомила Велику Британію, пояснивши, що "ми змушені вдатися до такого радикального заходу з метою захисту нашого населення".

За повідомлення міністерства охорони здоров’я країни постанова про заборону приземлення літаків вже опрацьовується. 

Що передувало: Про аналогічні заборони вже оголосили Німеччина, Італія, Нідерланди та Бельгія.

Нагадаємо: 

  • За межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. З огляду на це Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Європу посилити підходи до контролю та запобігання поширення вірусу.
  • Через виявлення нового штаму коронавірусу у Великій Британії можуть ввести тривалий локдаун.

Теми: АвстріякоронавірусВелика Британія
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