Чергова країна забороняє польоти з Британії через мутований коронавірус
Понеділок, 21 грудня 2020, 00:32
Австрія, слідом за рядом європейських держав, заборонила приземлення літаків із Великої Британії через виявлення нового мутованого штаму коронавірусу.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на главу австрійського МЗС Александера Шалленберга
Пряма мова: "Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти появі у нас цієї небезпечної мутації вірусу".
Деталі: Про відповідне рішення Австрія вже повідомила Велику Британію, пояснивши, що "ми змушені вдатися до такого радикального заходу з метою захисту нашого населення".
За повідомлення міністерства охорони здоров’я країни постанова про заборону приземлення літаків вже опрацьовується.
Що передувало: Про аналогічні заборони вже оголосили Німеччина, Італія, Нідерланди та Бельгія.
Нагадаємо:
- За межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. З огляду на це Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Європу посилити підходи до контролю та запобігання поширення вірусу.
- Через виявлення нового штаму коронавірусу у Великій Британії можуть ввести тривалий локдаун.