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Очередная страна запрещает полеты из Британии из-за мутировавшего коронавируса

Воскресенье, 20 декабря 2020, 23:32
Очередная страна запрещает полеты из Британии из-за мутировавшего коронавируса

Австрия, вслед за рядом европейских государств, запретила приземление самолетов из Великобритании из-за обнаружения нового мутировавшего штамма коронавируса.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на главу австрийского МИД Александера Шалленберг

Прямая речь: "Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить появление у нас этой опасной мутации вируса".

Детали: О соответствующем решении Австрия уже сообщила Великобританию, объяснив, что "мы вынуждены прибегнуть к такому радикальному мероприятия с целью защиты нашего населения".

По сообщению министерства здравоохранения страны постановление о запрете приземления самолетов уже прорабатывается.

Что предшествовало: Об аналогичных запретах уже объявили Германия, Италия, Нидерланды и Бельгия.

Напомним: 

  • За пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.
  • Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании могут ввести длительный локдаун.

Темы: АвстриякоронавирусВеликобритания
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