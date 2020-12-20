Очередная страна запрещает полеты из Британии из-за мутировавшего коронавируса

Австрия, вслед за рядом европейских государств, запретила приземление самолетов из Великобритании из-за обнаружения нового мутировавшего штамма коронавируса.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на главу австрийского МИД Александера Шалленберг

Прямая речь: "Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить появление у нас этой опасной мутации вируса".

Детали: О соответствующем решении Австрия уже сообщила Великобританию, объяснив, что "мы вынуждены прибегнуть к такому радикальному мероприятия с целью защиты нашего населения".

По сообщению министерства здравоохранения страны постановление о запрете приземления самолетов уже прорабатывается.

Что предшествовало: Об аналогичных запретах уже объявили Германия, Италия, Нидерланды и Бельгия.

Напомним: