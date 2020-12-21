Очередная страна запрещает полеты из Британии из-за мутировавшего коронавируса
Понедельник, 21 декабря 2020, 00:32
Австрия вслед за рядом европейских государств запретила приземление самолетов из Великобритании из-за обнаружения нового мутировавшего штамма коронавируса.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на главу австрийского МИД Александера Шалленберг
Прямая речь: "Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить появление у нас этой опасной мутации вируса".
Детали: О соответствующем решении Австрия уже сообщила Великобританию, объяснив, что "мы вынуждены прибегнуть к такому радикальному мероприятия с целью защиты нашего населения".
По сообщению министерства здравоохранения страны постановление о запрете приземления самолетов уже прорабатывается.
Что предшествовало: Об аналогичных запретах уже объявили Германия, Италия, Нидерланды и Бельгия.
Напомним:
- За пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.
- Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании могут ввести длительный локдаун.