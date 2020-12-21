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Уряд Росії схвалив $1 млрд кредиту для Білорусі

Понеділок, 21 грудня 2020, 14:42
Уряд Росії схвалив $1 млрд кредиту для Білорусі
Фото rt.com

Уряд Росії схвалив проект угоди про надання Білорусі у 2020-2021 роках кредиту в обсязі $1 млрд.

Джерело: ТАСС з посиланням на розпорядження прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна

Дослівно з документа: "Схвалити поданий Мінфіном Росії узгоджений з МЗС Росії, Мінекономрозвитку Росії і державною корпорацією розвитку "ВЕБ.РФ" і попередньо опрацьований з білоруською стороною проект угоди між урядом Росії та урядом республіки Білорусь про надання уряду республіки Білорусь державного фінансового кредиту".

Деталі: Відзначається, що Росія надасть Білорусі кредит на $1 млрд декількома траншами.

Передісторія: 

  • Після зустрічі 14 вересня в Сочі президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія надасть Білорусі державний кредит на 1,5 мільярда доларів.
  • Також повідомлялось, що для надання Білорусі кредиту Росія буде вносити поправки до Податкового кодексу. 
  • 16 жовтня Євразійський банк розвитку перерахував Білорусі перші $500 млн узгодженого з Путіним кредиту.

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Теми: БілорусьРосіякредит
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