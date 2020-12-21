Уряд Росії схвалив $1 млрд кредиту для Білорусі

Уряд Росії схвалив проект угоди про надання Білорусі у 2020-2021 роках кредиту в обсязі $1 млрд.

Джерело: ТАСС з посиланням на розпорядження прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна

Дослівно з документа: "Схвалити поданий Мінфіном Росії узгоджений з МЗС Росії, Мінекономрозвитку Росії і державною корпорацією розвитку "ВЕБ.РФ" і попередньо опрацьований з білоруською стороною проект угоди між урядом Росії та урядом республіки Білорусь про надання уряду республіки Білорусь державного фінансового кредиту".

Деталі: Відзначається, що Росія надасть Білорусі кредит на $1 млрд декількома траншами.

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