Уряд Росії схвалив $1 млрд кредиту для Білорусі
Понеділок, 21 грудня 2020, 15:42
Уряд Росії схвалив проект угоди про надання Білорусі у 2020-2021 роках кредиту в обсязі $1 млрд.
Джерело: ТАСС з посиланням на розпорядження прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна
Дослівно з документа: "Схвалити поданий Мінфіном Росії узгоджений з МЗС Росії, Мінекономрозвитку Росії і державною корпорацією розвитку "ВЕБ.РФ" і попередньо опрацьований з білоруською стороною проект угоди між урядом Росії та урядом республіки Білорусь про надання уряду республіки Білорусь державного фінансового кредиту".
Деталі: Відзначається, що Росія надасть Білорусі кредит на $1 млрд декількома траншами.
Передісторія:
- Після зустрічі 14 вересня в Сочі президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія надасть Білорусі державний кредит на 1,5 мільярда доларів.
- Також повідомлялось, що для надання Білорусі кредиту Росія буде вносити поправки до Податкового кодексу.
- 16 жовтня Євразійський банк розвитку перерахував Білорусі перші $500 млн узгодженого з Путіним кредиту.