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Правительство России одобрило $1 млрд кредита для Беларуси

Понедельник, 21 декабря 2020, 15:42
Фото rt.com

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси в 2020-2021 годах кредита в объеме $1 млрд.

Источник: ТАСС со ссылкой на распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина

Дословно из документа: "Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством республики Беларусь о предоставлении правительству республики Беларусь государственного финансового кредита".

Детали: Отмечается, что Россия предоставит Белоруссии кредит на $1 млрд несколькими траншами.

Предыстория: 

  • После встречи в Сочи 14 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ предоставит Беларуси госкредит в размере 1,5 миллиарда долларов.
  • Также сообщалось, что для предоставления Беларуси кредита Россия будет вносить поправки в Налоговый кодекс.
  • 16 октября Евразийский банк развития перечислил Беларуси первые $500 млн согласованного с Путиным кредита.

Темы: БеларусьРосcиякредит


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