Бутусов буде позаштатним радником міністра оборони Тарана

Журналіст Юрій Бутусов після зустрічі в Міноборони України прийняв пропозицію міністра Андрія Тарана стати його позаштатним радником на два місяці.

Джерело: повідомлення Бутусова у Facebook, сторінка Міноборони в соцмережі

Пряма мова: "Я прийняв рішення за результатами бесіди прийняти пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони терміном на два місяці.

Тепер чекаю відповіді від Міноборони".

UPD: 22 грудня в Міноборони підтвердили досягннення домовленості про призначення Бутусова радником міністра оборони України на громадських засадах.

Деталі: За словами Бутусова, йому запропонували на вибір кілька посад у відомстві:

- начальник управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу нерухомості і земель Міноборони,

- начальник одного з управлінь в департаменті військово-технічної політики,

- начальник директорату інформаційної політики,

- позаштатний радник міністра оборони на громадських засадах для висвітлення проблем некомпетентності та корупції в структурах МО і ВСУ.

Журналіст зазначив, що буде радником "без зарплати, без кабінету, без якихось повноважень". І додав, що залишається журналістом.

Итак, рассказываю о результатах встречи с министром обороны А.Тараном. Оказывается, такая срочность и публичность... Опубліковано Юрієм Бутусовим Неділя, 20 грудня 2020 р.

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