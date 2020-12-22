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Бутусов буде позаштатним радником міністра оборони Тарана

Вівторок, 22 грудня 2020, 16:45

Журналіст Юрій Бутусов після зустрічі в Міноборони України прийняв пропозицію міністра Андрія Тарана стати його позаштатним радником на два місяці.

Джерело: повідомлення Бутусова у Facebook, сторінка Міноборони в соцмережі

Пряма мова: "Я прийняв рішення за результатами бесіди прийняти пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони терміном на два місяці.

Тепер чекаю відповіді від Міноборони".

UPD: 22 грудня в Міноборони підтвердили досягннення домовленості про призначення Бутусова радником міністра оборони України на громадських засадах.

Деталі: За словами Бутусова, йому запропонували на вибір кілька посад у відомстві:

- начальник управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу нерухомості і земель Міноборони,

- начальник одного з управлінь в департаменті військово-технічної політики,

- начальник директорату інформаційної політики,

- позаштатний радник міністра оборони на громадських засадах для висвітлення проблем некомпетентності та корупції в структурах МО і ВСУ.

Журналіст зазначив, що буде радником "без зарплати, без кабінету, без якихось повноважень". І додав, що залишається журналістом.

Итак, рассказываю о результатах встречи с министром обороны А.Тараном. Оказывается, такая срочность и публичность...

Опубліковано Юрієм Бутусовим Неділя, 20 грудня 2020 р.

Передісторія:

  • 8 грудня Міністерство оборони запропонувало роботу журналісту Юрію Бутусову, який критикує роботу відомства.
  • Того ж дня Бутусов заявив, що згоден працювати в Міністерстві оборони, чекає зустрічі з міністром чи президентом і має програму дій.
  • 9 грудня пізно увечері Міноборони опублікувало заяву, в якій запросило Бутусова на співбесіду і обіцяло пояснити різницю "різницю між Міноборони та Генштабом".
  • Пізніше у відомстві заявили, що кадрові служби поспілкувалися з Бутусовим, але нібито не знайшли вакансій для нього, які б влаштували усіх.
  • У міністерстві заявили: "Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати "міністра оборони", ані для авторів чудесних "програм", в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з "комплексом Наполеона".

Українська правда
Теми: МіноборониЗМІ


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