Бутусов будет внештатным советником министра обороны Тарана

Журналист Юрий Бутусов после встречи в Минобороны Украины принял предложение министра Андрея Тарана стать его внештатным советником на два месяца.

Источник: сообщение Бутусова в Facebook, страница Минобороны в соцсети

Прямая речь: "Я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца.

Теперь жду ответа от Минобороны".

UPD: 22 декабря в Минобороны подтвердили достижение договоренности о назначении Бутусова советником министра обороны Украины на общественных началах.

Детали: По словам Бутусова, ему предложили на выбор несколько должностей в ведомстве:

- начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны,

- начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики,

- Начальник директората информационной политики,

- внештатный советник министра обороны на общественных началах для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ.

Журналист отметил, что будет советником "без зарплаты, без кабинета, без каких-то полномочий". И добавил, что остается журналистом.

Итак, рассказываю о результатах встречи с министром обороны А.Тараном. Оказывается, такая срочность и публичность... Опубліковано Юрієм Бутусовим Неділя, 20 грудня 2020 р.

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