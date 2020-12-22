Бутусов будет внештатным советником министра обороны Тарана
Журналист Юрий Бутусов после встречи в Минобороны Украины принял предложение министра Андрея Тарана стать его внештатным советником на два месяца.
Источник: сообщение Бутусова в Facebook, страница Минобороны в соцсети
Прямая речь: "Я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца.
Теперь жду ответа от Минобороны".
UPD: 22 декабря в Минобороны подтвердили достижение договоренности о назначении Бутусова советником министра обороны Украины на общественных началах.
Детали: По словам Бутусова, ему предложили на выбор несколько должностей в ведомстве:
- начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны,
- начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики,
- Начальник директората информационной политики,
- внештатный советник министра обороны на общественных началах для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ.
Журналист отметил, что будет советником "без зарплаты, без кабинета, без каких-то полномочий". И добавил, что остается журналистом.
Итак, рассказываю о результатах встречи с министром обороны А.Тараном. Оказывается, такая срочность и публичность...Опубліковано Юрієм Бутусовим Неділя, 20 грудня 2020 р.
Предыстория:
- Министерство обороны предложило работу журналисту Юрию Бутусову, который критикует работу ведомства.
- Позже Бутусов написал в Facebook, что принимает предложение Минобороны, ждет приглашения к министру или к президенту.
- 9 декабря поздно вечером Минобороны опубликовало заявление, в котором пригласило Бутусова на собеседование и обещало объяснить разницу "разницу между Минобороны и Генштабом".
- Позже в ведомстве заявили, что кадровые службы пообщались с Бутусовым, но якобы не нашли вакансий для него, которые бы устроили всех.
- В министерстве заявили: "Порядок назначения на должность не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона".