Українські шахраї щомісяця виманювали по €10 млн у мешканців ЄС

Офіс генпрокурора за матеріалами німецьких колег розслідує діяльність міжнародної шахрайської схеми, у рамки якої зловмисники щомісяця виманювали по 8-10 млн євро у громадян Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Розпочато кримінальне провадження щодо міжнародної шахрайської схеми та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України).

Задокументовано злочинну діяльність організованої групи громадян України та інших країн, яка у період 2017-2020 років реалізувала шахрайську схему заволодіння коштами фізичних осіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси".

Деталі: Згідно зі схемою, громадянам пропонували заробляти на проведення операцій з купівлі-продажу різних активів: банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів тощо.

Для введення інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітували угоди купівлі-продажу та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів.

Коли вкладники подавали заявку на виведення прибутку у готівку, до них телефонували працівники спеціально створених колл-центрів, вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку – додатково 15% від суми отриманих коштів.

Після оплати акаунти інвесторів блокували, а розміщені на них кошти привласнювали.

Кошти інвесторів зараховували на рахунки низки підконтрольних шахраям компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах з подальшою їх легалізацією.

Правоохоронці Європи провели обшуки у житлових приміщеннях та колл-центрах у Сербії і Болгарії, вони також затримали 9 осіб, причетних до цієї діяльності.

Українське слідство встановило, що до організації схеми причетні громадяни України, які фактично керували роботою сайтів, здійснювали виведення коштів через підконтрольні суб’єкти господарювання та легалізували їх на території України.

Під час обшуків за місцями проживання та здійснення кримінальної діяльності фігурантів виявили та вилучили гроші (еквівалент 1 млн доларів), чорнові записи, документацію та комп’ютерну техніку.

В рамках кримінального провадження наклали арешти на автомобілі, квартири, будинок та інше нерухоме майно орієнтовною вартістю близько 50 млн євро.