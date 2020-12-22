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Украинские мошенники ежемесячно выманивали по €10 млн у жителей ЕС

Вторник, 22 декабря 2020, 12:41
Украинские мошенники ежемесячно выманивали по €10 млн у жителей ЕС
Фото ua.news

Офис генпрокурора по материалам немецких коллег расследует деятельность международной преступной схемы, в рамках которой украинские и иностранные мошенники ежемесячно выманивали по 8-10 млн евро у граждан Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Начато уголовное производство по международной мошеннической схеме и легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем (ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 УК Украины).

Задокументирована преступная деятельность организованной группы граждан Украины и других стран, которая в период 2017-2020 годов реализовала мошенническую схему завладения средствами физических лиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы".

Детали: Согласно схеме, гражданам предлагали зарабатывать на проведении операций по купле-продаже различных активов: банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и т.п.

Для ввода инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировали сделки купли-продажи и фиктивный рост в 100 и больше раз прибыли от вложенных средств.

Когда вкладчики подавали заявку на вывод прибыли в наличные, к ним звонили работники специально созданных колл-центров, требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание – дополнительно 15% от суммы полученных средств.

После оплаты аккаунты инвесторов блокировали, а размещенные на них средства присваивали.

Средства инвесторов зачисляли на счета ряда подконтрольных мошенникам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах с последующей их легализацией.

Правоохранители Европы провели обыски в жилых помещениях и колл-центрах в Сербии и Болгарии, они также задержали 9 человек, причастных к этой деятельности.

Украинское следствие установило, что к организации схемы причастны граждане Украины, которые фактически руководили работой сайтов, осуществляли вывод средств через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории Украины.

Во время обысков по месту жительства и осуществления преступной деятельности фигурантов обнаружили и изъяли деньги (эквивалент 1 млн долларов), черновые записи, документацию и компьютерную технику.

В рамках уголовного производства наложили аресты на автомобили, квартиры, дом и другое недвижимое имущество ориентировочной стоимостью около 50 млн евро.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис генпрокурора
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