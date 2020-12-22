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Катастрофа Ан-26: суд арештував керівника польотів

Вівторок, 22 грудня 2020, 22:32
фото: hromadske

Печерський суд Києва взяв під варту керівника польотів військової частини А-4104 у Чугуєві Олександра Жука за підозрою у порушенні підготовки та правил польотів, недбалості, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибелі 26 військовослужбовців.

Джерело: hromadske

Деталі: За даними слідства, Олександр Жук дозволив польоти у порушення планової таблиці польотів, а саме ㅡ у так званий конвеєрний спосіб. Це, на думку слідства, і призвело до того, що екіпаж дізнався про відмову лівого двигуна вже в повітрі й не зміг оперативно владнати проблему.

Також, на думку слідства, Жук дозволив сісти на борт Богдану Кишені та дозволив польоти у нічний час. Зазначається, що Кишеня впродовж 11 місяців не практикував нічні польоти, а тому не мав бути допущеним на борт.

Водночас за даними слідства, порушення полягає в тому, що на борт було допущено 18 курсантів замість 10, що збільшило загальну кількість військовослужбовців на літаку. Прокурори наголошують, що на борту були наявні лише 10 парашутів та 10 кисневих масок, що також вказує на те, що кількість осіб була перевищена. 

Нагадаємо: 22 грудня Печерський суд Києва взяв під варту командира військової частини А-4104 у Чугуєві В'ячеслава Глазунова.

Теми: Катастрофа АН26сударешт


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