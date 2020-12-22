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Катастрофа Ан-26: суд арестовал руководителя полетов

Вторник, 22 декабря 2020, 22:32

Печерский суд Киева взял под стражу руководителя полетов воинской части А-4104 в Чугуеве Александра Жука по подозрению в нарушении подготовки и правил полетов, халатности, что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих.

Источник: hromadske

Детали: По данным следствия, Александр Жук позволил полеты в нарушение плановой таблицы полетов, а именно ㅡ в так называемый конвейерный способ. Это, по мнению следствия, и привело к тому, что экипаж узнал об отказе левого двигателя уже в воздухе и не смог оперативно решить проблему.

Также, по мнению следствия, Жук позволил сесть на борт Богдану Кишене и позволил полеты в ночное время. Отмечается, что Кишеня течение 11 месяцев не практиковал ночные полеты, а потому не должен был быть допущенным на борт.

По данным следствия, нарушение заключается в том, что на борт было допущено 18 курсантов вместо 10, что увеличило общее количество военнослужащих на самолете. Прокуроры отмечают, что на борту имелись лишь 10 парашютов и 10 кислородных масок, также указывает на то, что количество лиц было превышено.

Напомним: 22 декабря Печерский суд Киева взял под стражу командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова.

Темы: Катастрофа АН26сударест


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