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Байден обіцяє серйозну відповідь на останню масштабну кібератаку

Середа, 23 грудня 2020, 02:32

Обраний президент США Джо Байден заявив, що широкомасштабний злив даних уряду США, до якого на його думку, очевидно причетна Росія, представляє "серйозний ризик" для національної безпеки і не може "залишитися без відповіді".

Джерело: Reuters

Деталі: На прес-конференції Байден звинуватив президента Дональда Трампа в тому, що той позбавив США захисту від кібератак.

Байден заявив, що його адміністрація вживатиме серйозних заходів для реагування на порушення.

Пряма мова Байдена: "Я не бачу доказів того, що це (ситуація із кібератаками – ред.) під контролем. Я не бачу жодних… Департамент навіть не повідомляє нам про багато речей. Тому я не знаю нічого, що свідчить про те, що це під контролем".

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялось, що хакери, які підтримуються іноземним урядом, викрали інформаціюз Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації Міністерства торгівлі країни.
  • ЗМІ також розповіли, що хакери, які ймовірно працюють на владу Росії, отримали доступ до внутрішніх комунікацій Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів.
  • Скоординована хакерська атака на американські відомства почалася в березні, 14 грудня Вашингтон підтвердив, що цілями стали американське міністерство фінансів і Національне управління з телекомунікацій і інформації.
  • 20 грудня президент США Дональд Трамп висловив сумнів, що масштабну хакерську атаку, якої зазнали мінімум три штати, організувала Росія.

Теми: СШАБайденхакери


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