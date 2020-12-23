Байден обіцяє серйозну відповідь на останню масштабну кібератаку

Обраний президент США Джо Байден заявив, що широкомасштабний злив даних уряду США, до якого на його думку, очевидно причетна Росія, представляє "серйозний ризик" для національної безпеки і не може "залишитися без відповіді".

Джерело: Reuters

Деталі: На прес-конференції Байден звинуватив президента Дональда Трампа в тому, що той позбавив США захисту від кібератак.

Байден заявив, що його адміністрація вживатиме серйозних заходів для реагування на порушення.

Пряма мова Байдена: "Я не бачу доказів того, що це (ситуація із кібератаками – ред.) під контролем. Я не бачу жодних… Департамент навіть не повідомляє нам про багато речей. Тому я не знаю нічого, що свідчить про те, що це під контролем".

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