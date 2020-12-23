Байден обіцяє серйозну відповідь на останню масштабну кібератаку
Середа, 23 грудня 2020, 01:32
Обраний президент США Джо Байден заявив, що широкомасштабний злив даних уряду США, до якого на його думку, очевидно причетна Росія, представляє "серйозний ризик" для національної безпеки і не може "залишитися без відповіді".
Джерело: Reuters
Деталі: На прес-конференції Байден звинуватив президента Дональда Трампа в тому, що той позбавив США захисту від кібератак.
Байден заявив, що його адміністрація вживатиме серйозних заходів для реагування на порушення.
Пряма мова Байдена: "Я не бачу доказів того, що це (ситуація із кібератаками – ред.) під контролем. Я не бачу жодних… Департамент навіть не повідомляє нам про багато речей. Тому я не знаю нічого, що свідчить про те, що це під контролем".
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялось, що хакери, які підтримуються іноземним урядом, викрали інформаціюз Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації Міністерства торгівлі країни.
- ЗМІ також розповіли, що хакери, які ймовірно працюють на владу Росії, отримали доступ до внутрішніх комунікацій Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів.
- Скоординована хакерська атака на американські відомства почалася в березні, 14 грудня Вашингтон підтвердив, що цілями стали американське міністерство фінансів і Національне управління з телекомунікацій і інформації.
- 20 грудня президент США Дональд Трамп висловив сумнів, що масштабну хакерську атаку, якої зазнали мінімум три штати, організувала Росія.