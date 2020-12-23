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Байден обіцяє серйозну відповідь на останню масштабну кібератаку

Середа, 23 грудня 2020, 01:32
Байден обіцяє серйозну відповідь на останню масштабну кібератаку

Обраний президент США Джо Байден заявив, що широкомасштабний злив даних уряду США, до якого на його думку, очевидно причетна Росія, представляє "серйозний ризик" для національної безпеки і не може "залишитися без відповіді".

Джерело: Reuters

Деталі: На прес-конференції Байден звинуватив президента Дональда Трампа в тому, що той позбавив США захисту від кібератак.

Байден заявив, що його адміністрація вживатиме серйозних заходів для реагування на порушення.

Пряма мова Байдена: "Я не бачу доказів того, що це (ситуація із кібератаками – ред.) під контролем. Я не бачу жодних… Департамент навіть не повідомляє нам про багато речей. Тому я не знаю нічого, що свідчить про те, що це під контролем".

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялось, що хакери, які підтримуються іноземним урядом, викрали інформаціюз Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації Міністерства торгівлі країни.
  • ЗМІ також розповіли, що хакери, які ймовірно працюють на владу Росії, отримали доступ до внутрішніх комунікацій Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів.
  • Скоординована хакерська атака на американські відомства почалася в березні, 14 грудня Вашингтон підтвердив, що цілями стали американське міністерство фінансів і Національне управління з телекомунікацій і інформації.
  • 20 грудня президент США Дональд Трамп висловив сумнів, що масштабну хакерську атаку, якої зазнали мінімум три штати, організувала Росія.

Теми: СШАБайденхакери
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