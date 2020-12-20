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Трамп не вірить, що останню масштабну кібератаку організувала Росія

Неділя, 20 грудня 2020, 10:14
Трамп не вірить, що останню масштабну кібератаку організувала Росія
Фото whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сумнівається, що масштабну хакерську атаку, якої зазнали мінімум три штати, організувала Росія.

Джерело: Трамп в Twitter

Пряма мова: "Кібер-атаки набагато частіше зустрічаються у фейковий новинах, ніж насправді. Я був повністю поінформований, і все під контролем. Росія, Росія, Росія – перше, що починають співати, коли щось відбувається, тому що провідні ЗМІ, в основному з фінансових причин, бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай".

Деталі: Трамп також додав, що під час виборів у США машини для голосування могли бути зламані, і тому нібито насправді він виграв вибори.

Адміністрація Twitter доповнила твіт Трампа повідомленням про те, що "виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США".

Що було раніше: Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з весни 2020 року. Росія категорично заперечує свою причетність до цієї справи.

Передісторія: 

  • Скоординована хакерська атака на американські відомства почалася в березні, 14 грудня Вашингтон підтвердив, що цілями стали американське міністерство фінансів і Національне управління з телекомунікацій і інформації.
  • За даними корпорації Microsoft, яка також зазнала нападу, метою хакерів стали понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній. Цілі розташовувалися не тільки в США, але і в Канаді, Великій Британії, Іспанії, Бельгії, Ізраїлі, Мексиці й Об'єднаних Арабських Еміратах.

 

Українська правда

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Теми: ТрампРосіяСША
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