Трамп не вірить, що останню масштабну кібератаку організувала Росія

Президент США Дональд Трамп сумнівається, що масштабну хакерську атаку, якої зазнали мінімум три штати, організувала Росія.

Джерело: Трамп в Twitter

Пряма мова: "Кібер-атаки набагато частіше зустрічаються у фейковий новинах, ніж насправді. Я був повністю поінформований, і все під контролем. Росія, Росія, Росія – перше, що починають співати, коли щось відбувається, тому що провідні ЗМІ, в основному з фінансових причин, бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай".

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Деталі: Трамп також додав, що під час виборів у США машини для голосування могли бути зламані, і тому нібито насправді він виграв вибори.

Адміністрація Twitter доповнила твіт Трампа повідомленням про те, що "виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США".

Що було раніше: Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з весни 2020 року. Росія категорично заперечує свою причетність до цієї справи.

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