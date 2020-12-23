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Байден обещает серьезный ответ на последнюю масштабную кибератаку

Среда, 23 декабря 2020, 02:32

Избранный президент США Джо Байден заявил, что широкомасштабный слив данных правительства США, к которому по его мнению, очевидно причастна Россия, представляет "серьезный риск" для национальной безопасности и не может "остаться без ответа".

Источник: Reuters

Детали: На пресс-конференции Байден обвинил президента Дональда Трампа в том, что тот лишил США защиты от кибератак.

Байден заявил, что его администрация предпримет серьезные меры для реагирования на нарушения.

Прямая речь Байдена: "Я не вижу доказательств того, что это (ситуация с кибератаками - ред.) под контролем. Я не вижу никаких... Департамент даже не сообщает нам о многих вещах. Поэтому я не знаю ничего, что свидетельствует о том, что это под контролем".

Предистория:

  • Ранее сообщалось, что хакеры, поддерживаются иностранным правительством, похитили информацию из Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли страны.
  • СМИ также рассказали, что хакеры, вероятно работают на власть России, получили доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.
  • Скоординированная хакерская атака на американские ведомства началась в марте, 14 декабря Вашингтон подтвердил, что целями стали американское министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.
  • 20 декабря президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что масштабную хакерскую атаку, которой подверглись минимум три штата, организовала Россия.

Темы: СШАБайденхакеры


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