Байден обещает серьезный ответ на последнюю масштабную кибератаку

Избранный президент США Джо Байден заявил, что широкомасштабный слив данных правительства США, к которому по его мнению, очевидно причастна Россия, представляет "серьезный риск" для национальной безопасности и не может "остаться без ответа".

Источник: Reuters

Детали: На пресс-конференции Байден обвинил президента Дональда Трампа в том, что тот лишил США защиты от кибератак.

Байден заявил, что его администрация предпримет серьезные меры для реагирования на нарушения.

Прямая речь Байдена: "Я не вижу доказательств того, что это (ситуация с кибератаками - ред.) под контролем. Я не вижу никаких... Департамент даже не сообщает нам о многих вещах. Поэтому я не знаю ничего, что свидетельствует о том, что это под контролем".

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