Байден обещает серьезный ответ на последнюю масштабную кибератаку
Среда, 23 декабря 2020, 01:32
Избранный президент США Джо Байден заявил, что широкомасштабный слив данных правительства США, к которому по его мнению, очевидно причастна Россия, представляет "серьезный риск" для национальной безопасности и не может "остаться без ответа".
Источник: Reuters
Детали: На пресс-конференции Байден обвинил президента Дональда Трампа в том, что тот лишил США защиты от кибератак.
Байден заявил, что его администрация предпримет серьезные меры для реагирования на нарушения.
Прямая речь Байдена: "Я не вижу доказательств того, что это (ситуация с кибератаками - ред.) под контролем. Я не вижу никаких... Департамент даже не сообщает нам о многих вещах. Поэтому я не знаю ничего, что свидетельствует о том, что это под контролем".
Предистория:
- Ранее сообщалось, что хакеры, поддерживаются иностранным правительством, похитили информацию из Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли страны.
- СМИ также рассказали, что хакеры, вероятно работают на власть России, получили доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.
- Скоординированная хакерская атака на американские ведомства началась в марте, 14 декабря Вашингтон подтвердил, что целями стали американское министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.
- 20 декабря президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что масштабную хакерскую атаку, которой подверглись минимум три штата, организовала Россия.