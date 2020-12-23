Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трагедія Ан-26: Суд відпустив під зобов'язання командувача Повітряних сил ЗСУ Дроздова

Середа, 23 грудня 2020, 02:25
Трагедія Ан-26: Суд відпустив під зобов'язання командувача Повітряних сил ЗСУ Дроздова

Печерський суд Києва відпустив під особисте зобов'язання командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова за підозрою у недбальстві, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибель 26 військовослужбовців.

Джерело: Громадське

Деталі: Суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт.

За даними слідства, Дроздов у 2018 році затвердив тимчасовий курс для льотчиків, де зазначалась можливість курсантам 5-го курсу у двох вправах виконувати польоти конвеєром на літаках Ан-26.

Однак, це рішення не було затверджене заводом виробником, як цього вимагає процедура.

Таким чином, на думку слідства, Дроздов створив хибне уявлення у військовослужбовців у Харківській області про легальне та безпечне використання польотів конвеєром у курсантів й інших курсів, та в інших вправах. Така практика мала місце з квітня 2018 року по вересень 2020, навіть коли це не було передбачено плановими таблицями польотів та дозволами виробників літаків, зазначають слідчі.

Також слідство стверджує, що Дроздов 1 березня 2019 року затвердив триступеневу концепцію системи льотної підготовки курсантів льотного факультету, а також у лютому 2020 року затвердив рішення, якими передбачено "здійснення сумісної підготовки курсантів льотчиків та курсантів штурманів на літаку Ан-26 за рахунок палива, яке виділялися на підготовку курсантів льотчиків".

Це на думку слідства, і призвело до того, що на борту перебувала більша кількість курсантів.

Адвокати Дроздова просили залишити клопотання без задоволення, наголошуючи на тому, що підозра і ризики є необґрунтованими. 

Сам Дроздов зазначив, своє вини не визнає. Він наголосив на тому, що спільні навчання не були заборонені і практикувались останні 29 років.

Також командувач наголосив на тому, що найголовніша проблема у Повітряних силах ㅡ це недостатній контроль за керівниками на місцях, оскільки "це є ланка середнього управління".

Над цим, за словами командувача, вони зараз працюють.

Що цьому передувало: 22 грудня Печерський суд взяв під варту керівника польотів військової частини А-4104 у Чугуєві Олександра Жука а також  командира військової частини А-4104 у Чугуєві В'ячеслава Глазунова.

"Українська правда" в Threads

Теми: судКатастрофа АН26
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
суд
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: