Трагедія Ан-26: Суд відпустив під зобов'язання командувача Повітряних сил ЗСУ Дроздова

Печерський суд Києва відпустив під особисте зобов'язання командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова за підозрою у недбальстві, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибель 26 військовослужбовців.

Джерело: Громадське

Деталі: Суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт.

За даними слідства, Дроздов у 2018 році затвердив тимчасовий курс для льотчиків, де зазначалась можливість курсантам 5-го курсу у двох вправах виконувати польоти конвеєром на літаках Ан-26.

Однак, це рішення не було затверджене заводом виробником, як цього вимагає процедура.

Таким чином, на думку слідства, Дроздов створив хибне уявлення у військовослужбовців у Харківській області про легальне та безпечне використання польотів конвеєром у курсантів й інших курсів, та в інших вправах. Така практика мала місце з квітня 2018 року по вересень 2020, навіть коли це не було передбачено плановими таблицями польотів та дозволами виробників літаків, зазначають слідчі.

Також слідство стверджує, що Дроздов 1 березня 2019 року затвердив триступеневу концепцію системи льотної підготовки курсантів льотного факультету, а також у лютому 2020 року затвердив рішення, якими передбачено "здійснення сумісної підготовки курсантів льотчиків та курсантів штурманів на літаку Ан-26 за рахунок палива, яке виділялися на підготовку курсантів льотчиків".

Це на думку слідства, і призвело до того, що на борту перебувала більша кількість курсантів.

Адвокати Дроздова просили залишити клопотання без задоволення, наголошуючи на тому, що підозра і ризики є необґрунтованими.

Сам Дроздов зазначив, своє вини не визнає. Він наголосив на тому, що спільні навчання не були заборонені і практикувались останні 29 років.

Також командувач наголосив на тому, що найголовніша проблема у Повітряних силах ㅡ це недостатній контроль за керівниками на місцях, оскільки "це є ланка середнього управління".

Над цим, за словами командувача, вони зараз працюють.

Що цьому передувало: 22 грудня Печерський суд взяв під варту керівника польотів військової частини А-4104 у Чугуєві Олександра Жука а також командира військової частини А-4104 у Чугуєві В'ячеслава Глазунова.