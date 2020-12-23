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Сержанта, який опинився на непідконтрольній території, повернули додому – ТКГ

Середа, 23 грудня 2020, 14:44
Фото з Telegram ТКГ

Військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію, повернули українській стороні.  

Джерело: Тристороння контактна група у Telegram

Дослівно: "Завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича, який за обставинами, які встановлюються, нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію".

Деталі: Військового повернули 23 грудня. Інші деталі ТКГ не повідомила.

"Українська правда" намагається отримати коментарі з цього приводу у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Що було раніше: 21 грудня штаб ООС повідомив, що військовослужбовець одного із підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил потрапив у полон бойовиків.

Українська правда
Теми: ТКГДонбасвійна


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