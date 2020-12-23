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Сержанта, который оказался на неподконтрольной территории, вернули домой – ТКГ

Среда, 23 декабря 2020, 14:44
Фото с Telegram ТКГ

Военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который недавно попал на временно неподконтрольную территорию, вернули украинской стороне.

Источник: Трехсторонняя контактная группа в Telegram

Дословно: "Благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне вернули военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, младшего сержанта Пупка Александра Ивановича, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию".

Детали: Военного вернули 23 декабря. Другие детали ТКГ не сообщила.

"Украинская правда" пытается получить комментарии по этому поводу в пресс-центре Операции объединенных сил.

Что было раньше: 21 декабря штаб ООС сообщил, что военнослужащий одного из подразделений в районе проведения операции Объединенных сил попал в плен боевиков.

Украинская правда
Темы: ТКГДонбассвойна


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