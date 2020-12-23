Суд дав шанс вийти під заставу майору, який п'яним збив трьох курсанток
Шевченківський суд Києва залишив під вартою майора Української військово-медичної академії Володимира Холодного, який напідпитку наїхав на трьох курсанток, але визначив альтернативу застави у 168 тисяч гривень.
Джерело: "Судовий репортер"
Деталі: На нинішньому засіданні суд досліджував письмові докази обвинувачення, зокрема результати судово-медичних експертиз щодо постраждалих дівчат. Суд витратив на долучення і вивчення доказів близько години і не встиг перейти до допиту обвинуваченого. Суддя поставила питання запобіжного заходу.
Прокурор наполягала на триманні під вартою. Адвокат потерпілих сказав, що у випадку звільнення Холодного з-під варти є ризик його впливу на потерпілих через інших співробітників академії, де навчаються дівчата.
Холодний обурився такими припущеннями і сказав, що не встиг познайомитися з ким-небудь у стінах академії. Раніше майор служив у військовій частині і лише 13 серпня 2020 року, тобто за два тижні до інциденту, був переведений до академії на посаду начальника курсу факультету підготовки військових лікарів.
Обвинувачений вкотре підкреслив, що визнає свою вину і готовий нести покарання. Але не згоден із цивільним позовом про відшкодування військовому госпіталю 249 тисяч гривень на лікування дівчат.
Суддя Кваша після виходу з нарадчої оголосила, що залишає Холодного під вартою ще на 60 діб. Водночас суд дає можливість йому звільнитись під заставу у 168 тис. грн із покладенням обов’язків здати паспорт для виїзду за кордон, прибувати до прокурора і суду, утримуватися від спілкування зі свідками і потерпілими. Раніше суд не визначав Холодному альтернативу у вигляді застави.
Наступне засідання планується 25 січня.
Передісторія:
- 25 серпня у Києві на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто Toyota Prius наїхав на трьох курсанток Української військово-медичної академії. Майора 1974 р.н. затримали на місці події, його сп'яніння підтвердив драгер.
- За фактом ДТП столична поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років.
- Троє 23-річних дівчат зазнали каліцтв внаслідок наїзду: двом ампутували по одній нозі, у третьої були переламані обидві нижні кінцівки.
- Постраждалі курсантки відмовились від компенсації.