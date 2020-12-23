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Суд дал шанс выйти под залог майору, который пьяным сбил трех курсанток

Среда, 23 декабря 2020, 13:56
Суд дал шанс выйти под залог майору, который пьяным сбил трех курсанток

Шевченковский суд Киева оставил под стражей майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного, который в нетрезвом состоянии наехал на трех курсанток, но определил альтернативу залога в 168 тысяч гривен.

Источник: "Судебный репортер"

Детали: На нынешнем заседании суд исследовал письменные доказательства обвинения, в частности результаты судебно-медицинских экспертиз о пострадавших девушках. Суд потратил на вступление и изучения доказательств около часа и не успел перейти к допросу обвиняемого. Судья подняла вопрос меры пресечения.

Прокурор настаивала на содержании под стражей. Адвокат потерпевших указал, в случае освобождения Холодного из-под стражи, на риск его воздействия на потерпевших через других сотрудников академии, где учатся девушки.

Холодный возмутился такими предположениями и сказал, что не успел познакомиться с кем-либо в стенах академии. Ранее майор служил в военной части и только 13 августа 2020 года, то есть за две недели до инцидента, был переведен в академию на должность начальника курса факультета подготовки военных врачей.

Обвиняемый в очередной раз подчеркнул, что признает свою вину и готов нести наказание. Но не согласен с гражданским иском о возмещении военному госпиталю 249 тысяч гривен на лечение девушек.

Судья Кваша после выхода из совещательной комнаты объявила, что оставляет Холодного под стражей еще на 60 суток. В то же время суд дает возможность ему освободиться под залог в 168 тыс. грн с возложением обязанностей сдать паспорт для выезда за границу, прибывать в прокурора и суда, воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими. Ранее суд не определял Холодному альтернативу в виде залога.

Следующее заседание планируется 25 января.

Предыстория:

  • 25 августа в Киеве на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто Toyota Prius совершил наезд на троих курсанток Украинской военно-медицинской академии. Майора 1974 г.р. задержали на месте происшествия, его опьянение подтвердил драгер.
  • По факту ДТП столичная полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.
  • Трое 23-летних девушек получили увечия в результате наезда: двум ампутировали по одной ноге, у третьей были переломаны обе нижние конечности.
  • Пострадавшие курсантки отказались от компенсации.

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