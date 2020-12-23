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Україна може отримати від COVAX 16 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Середа, 23 грудня 2020, 18:33

Україна сподівається безкоштовно отримати ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих 8 мільйонів доз.

Джерело: головний санітарний лікар України Віктор Ляшков в інтерв'ю Радіо НВ 

Пряма мова Ляшка: "Україна може розраховувати щонайменше на 8 мільйонів доз вакцини, тобто це розрахована кількість доз відповідно до 20% всього населення. Ми продовжуємо з ними (ВООЗ – ред.) перемовини для того, щоби збільшити цю кількість доз. Все залежатиме від загальної вартості вакцин, які потрапляють у портфель COVAX. 

Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 мільйонів доз – ми це проговорюємо, але поки що гарантій немає. 8 мільйонів – це стовідсоткова гарантія, 16 – це потенційна можливість".

Деталі: За словами Ляшка, разом із вакцинами Глобальний альянс із вакцин та імунізації також поставить в Україну шприци та бокси біологічної безпеки.

Цьому передувало: В.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін припустив, що Україна найімовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneсa.

Передісторія: 

  • Україна в межах ініціативи COVAX підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від COVID-19 – і 12 грудня COVAX схвалив цей запит. Цієї вакцини вистачить на вакцинацію 4 млн громадян (одній людині потрібно дві дози).
  • У МОЗ очікують отримати вакцину від COVAX наприкінці першого кварталу 2021 року, але сподіваються ще закупити вакцини безпосередньо у виробників та почати вакцинувати населення вже у лютому. А президент Володимир Зеленський просив дипломатів задіяти свої канали, щоб вакцина від коронавірусу була в Україні вже у січні. 
  • Безкоштовними вакцинами будуть роботи щеплення представникам із груп ризику за сферою діяльності чи віком – це майже 21 млн осіб. Є 12 пріоритетних груп населення: працівники сфери охорони здоров’я; військові; педагоги; люди похилого віку; люди з супутніми захворюваннями,  особи, які живуть у соцустановах тощо.
  • Згідно з національним планом імунізації населення від COVID-19, вакцинація проходитиме в чотири етапи щонайменше до березня 2022 року. 
  • Людям, які вже перехворіли на COVID-19, теж потрібно буде вакцинуватися.

Знати більше: Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення – Bloomberg

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Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗепідемія


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