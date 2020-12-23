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Украина может получить от COVAX 16 миллионов доз вакцины от коронавируса

Среда, 23 декабря 2020, 17:33
Украина может получить от COVAX 16 миллионов доз вакцины от коронавируса

Украина надеется бесплатно получить еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированным 8 миллионам доз.

Источник: главный санитарный врач Украины Виктор Ляшков в интервью Радио НВ

Прямая речь Ляшко: "Украина может рассчитывать минимум на 8 миллионов доз вакцины, то есть это расчетное количество доз в соответствии с 20% всего населения. Мы продолжаем с ними (ВОЗ – ред.) переговоры для того, чтобы увеличить это количество доз. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX.

Есть потенциальная возможность, что Украина по этому механизму дадут 16 миллионов доз – мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 миллионов – это стопроцентная гарантия, 16 – это потенциальная возможность".

Детали: По словам Ляшко, вместе с вакцинами Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации также поставит в Украину шприцы и боксы биологической безопасности.

Этому предшествовало: И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин предположил, что Украина скорее всего получит вакцины производства компании Astra Zeneсa.

Предыстория:

  • Украина в рамках инициативы COVAX подписала технические документы о предоставлении 8 млн доз вакцины от COVID-19 – и 12 декабря COVAX одобрил этот запрос. Этой вакцины хватит на вакцинацию 4 млн граждан (одному человеку нужно две дозы).
  • В Минздраве ожидают получить вакцину от COVAX в конце первого квартала 2021 года, но надеются еще закупить вакцины непосредственно у производителей и начать вакцинировать население уже в феврале. А президент Владимир Зеленский просил дипломатов задействовать свои каналы, чтобы вакцина от коронавируса была в Украине уже в январе.
  • Бесплатными вакцинами будут делать прививки представителям из групп риска по сфере деятельности или возрасту – это почти 21 млн человек. Есть 12 приоритетных групп населения: работники сферы здравоохранения; военные; педагоги; пожилые люди; люди с сопутствующими заболеваниями, лица, живущие в соцучреждениях и т. п..
  • Согласно национальному плану иммунизации населения от COVID-19, вакцинация будет проходить в четыре этапа минимум до марта 2022 года.
  • Людям, которые уже переболели COVID-19, тоже нужно будет вакцинироваться.

Знать больше: Украина на самом деле имеет контракты для покупки вакцин только для 2 млн населения – Bloomberg

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Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Минздравэпидемия
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