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Зеленский подписал закон о наказании за ложь в декларации

Среда, 23 декабря 2020, 23:13

Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование

Источник: пресс-служба президента

Детали: Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением КС. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуального кодекса и закона "О предотвращении коррупции".

Отмечается, что документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи со скандальным решением КСУ от 27 октября, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Закон предусматривает штрафы и ограничения свободы за недостоверное декларирование или умышленное непредставление декларации.

Почему это важно: Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм относительно недостоверного декларирования и полномочий НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС. Украине нужно было восстановить наказание за утаивание благосостояния при декларировании, хотя за ложь в декларациях за 2017-2019 годы наказания уже не будет.

Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

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Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование – за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы. 

Украинская правда
Темы: ЗеленскийдекларацииКСзаконодательство


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