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У Запоріжжі знову обрали голову облради: це вже третя за 1,5 тижні

Четвер, 24 грудня 2020, 02:17
Фото inform.zp.ua

Голова Запорізької облради Віталій Боговін, який обіймав цю посаду упродовж тижня, подав у відставку. Новим керівником облради обрали депутата від "Слуги народу" Олену Жук.

Джерело: сайт Запорізької облради

Дослівно: "Опівночі 24 грудня депутати Запорізької обласної ради 8-го скликання шляхом таємного голосування обрали головою Запорізької обласної ради Олену Жук".

Деталі: Кандидатуру 35-річної Жук підтримали 46 депутатів.

Нова голова на засіданні заявила, що, обравши її, "обрали розум, компроміс і конструктив". Вона додала, що планує працювати над бюджетом, запустити роботу ради і затвердити кошторис області до нового року.

Передісторія:

  • 15 грудня у Запоріжжі депутати довгий час не могли обрати голову облради, бо частину з них не пропускали до сесійної зали невідомі, які представились ветеранами війни на Донбасі. Проте кандидат від "Слуги народу" Віталій Боговін повідомив, що за нього проголосувала більшість. 
  • Декілька депутатів Запорізької облради вийшли з партії "Слуга народу".
  • 17 грудня голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового. ЗМІ повідомляли, що головою депутатського корпусу став Віталій Толочек, який раніше вийшов з фракції "Слуга народу".

Українська правда
Теми: Запорізька областьмісцева влада


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