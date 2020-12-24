У Запоріжжі знову обрали голову облради: це вже третя за 1,5 тижні

Голова Запорізької облради Віталій Боговін, який обіймав цю посаду упродовж тижня, подав у відставку. Новим керівником облради обрали депутата від "Слуги народу" Олену Жук.

Джерело: сайт Запорізької облради

Дослівно: "Опівночі 24 грудня депутати Запорізької обласної ради 8-го скликання шляхом таємного голосування обрали головою Запорізької обласної ради Олену Жук".

Деталі: Кандидатуру 35-річної Жук підтримали 46 депутатів.

Нова голова на засіданні заявила, що, обравши її, "обрали розум, компроміс і конструктив". Вона додала, що планує працювати над бюджетом, запустити роботу ради і затвердити кошторис області до нового року.

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