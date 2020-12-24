В Запорожье снова избрали главу облсовета: это уже третья за 1,5 недели
Глава Запорожского облсовета Виталий Боговин, который занимал эту должность в течение недели, подал в отставку. Новым руководителем облсовета избрали депутата от "Слуги народа" Елену Жук.
Источник: сайт Запорожского облсовета
Дословно: "В полночь 24 декабря депутаты Запорожского областного совета 8-го созыва путем тайного голосования избрали председателем Запорожского областного совета Елену Жук".
Детали: Кандидатуру 35-летней Жук поддержали 46 депутатов.
Новая глава на заседании заявила, что, избрав ее, "избрали ум, компромисс и конструктив". Она добавила, что планирует работать над бюджетом, запустить работу совета и утвердить бюджет области до нового года.
О сложении полномочий главы областного совета Боговин заявил во время заседания первой сессии – вечером 23 декабря.
Предыстория:
- 15 декабря в Запорожье депутаты долгое время не могли избрать председателя облсовета, поскольку часть из них не пропускали в сессионный зал неизвестные, которые представились ветеранами войны в Донбассе. Однако кандидат от "Слуги народа" Виталий Боговин сообщил, что за него проголосовало большинство.
- Несколько депутатов Запорожского облсовета вышли из партии "Слуга народа".
- 17 декабря председателя облсовета Запорожья признали нелегитимным и избрали нового. СМИ сообщали, что главой депутатского корпуса стал Виталий Толочек, который ранее вышел из фракции "Слуга народа".