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В Запорожье снова избрали главу облсовета: это уже третья за 1,5 недели

Четверг, 24 декабря 2020, 01:17
В Запорожье снова избрали главу облсовета: это уже третья за 1,5 недели
Фото inform.zp.ua

Глава Запорожского облсовета Виталий Боговин, который занимал эту должность в течение недели, подал в отставку. Новым руководителем облсовета избрали депутата от "Слуги народа" Елену Жук.

Источник: сайт Запорожского облсовета

Дословно: "В полночь 24 декабря депутаты Запорожского областного совета 8-го созыва путем тайного голосования избрали председателем Запорожского областного совета Елену Жук".

Детали: Кандидатуру 35-летней Жук поддержали 46 депутатов.

Новая глава на заседании заявила, что, избрав ее, "избрали ум, компромисс и конструктив". Она добавила, что планирует работать над бюджетом, запустить работу совета и утвердить бюджет области до нового года.

О сложении полномочий главы областного совета Боговин заявил во время заседания первой сессии – вечером 23 декабря.

Предыстория: 

  • 15 декабря в Запорожье депутаты долгое время не могли избрать председателя облсовета, поскольку часть из них не пропускали в сессионный зал неизвестные, которые представились ветеранами войны в Донбассе. Однако кандидат от "Слуги народа" Виталий Боговин сообщил, что за него проголосовало большинство.
  • Несколько депутатов Запорожского облсовета вышли из партии "Слуга народа".
  • 17 декабря председателя облсовета Запорожья признали нелегитимным и избрали нового. СМИ сообщали, что главой депутатского корпуса стал Виталий Толочек, который ранее вышел из фракции "Слуга народа".

Украинская правда

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Темы: Запорожская областьместная власть
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