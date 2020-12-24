Глава Запорожского облсовета Виталий Боговин, который занимал эту должность в течение недели, подал в отставку. Новым руководителем облсовета избрали депутата от "Слуги народа" Елену Жук.

Источник: сайт Запорожского облсовета

Дословно: "В полночь 24 декабря депутаты Запорожского областного совета 8-го созыва путем тайного голосования избрали председателем Запорожского областного совета Елену Жук".

Детали: Кандидатуру 35-летней Жук поддержали 46 депутатов.

Новая глава на заседании заявила, что, избрав ее, "избрали ум, компромисс и конструктив". Она добавила, что планирует работать над бюджетом, запустить работу совета и утвердить бюджет области до нового года.

О сложении полномочий главы областного совета Боговин заявил во время заседания первой сессии – вечером 23 декабря.