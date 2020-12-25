Президент розповів про перевірку для Степанова

Президент Володимир Зеленський вважає Максима Степанова "найміцнішим" міністром охорони здоров'я, однак заявляє, що перевіркою для нього буде вакцинація від коронавірусу в Україні.

Джерело: інтерв'ю Зеленського "Фокусу"

Пряма мова: "Він найміцніший з усіх, хто був. Це точно. Він намагається. Вважаю, що прем'єрміністр і міністр охорони здоров'я повинні щільніше працювати разом, повноцінною командою".

"Вакцинація – вважаю, це буде найскладніший виклик для міністра Степанова. Тому що ми не входимо до переліку пріоритетних країн, які найближчим часом отримають вакцину. І ось тут виявляється – міністр чи не міністр.

Бо якщо твоя країна не входить до списку тих, кому і так нададуть вакцину, і так все буде нормально, і так будуть великі доплати лікарям, ти повинен зробити все, щоб ми опинилися в цьому списку. Це і є перевірка".

"Результат ми з вами побачимо в лютому і березні наступного року. Я поставив йому завдання: ми повинні отримати вакцину наприкінці січня, в крайньому випадку в лютому".

Деталі: При цьому Зеленський зазначив, що "неважливо", отримає Україна вакцину безкоштовно чи ні. На його переконання, грошей на вакцину Україні вистачить.

Пряма мова: "На 8 млн доз у нас є безкоштовна вакцина COVAX. Ми звертаємо увагу на гроші, чи вистачить їх. Я впевнений, що вистачить. Адже є безкоштовна вакцина, є ще додаткові кошти, про які ми говоримо із нашими західними партнерами. Але ще рано говорити, ще не отримали.

У будь-якому випадку, люди повинні зрозуміти, що за один день не можна забезпечити 10 млн людей вакциною. Не тому, що наші люди не хочуть вакцинуватися. А тому, що всі країни борються за її отримання. Я хочу, щоб у січні ми отримали 100-200 тисяч доз. Але нам доведеться дуже сильно попрацювати, щоб люди пішли вакцинуватися".

Деталі: Сам Зеленський заявив, що планує вакцинуватися за власні кошти, бо може собі дозволити купити вакцину.

Пряма мова: "Я нічого безкоштовно як президент не беру. Коли ми говоримо з компаніями, які постачатимуть в Україну вакцину, вони просять відкрити для них комерційний ринок. Це говорить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення – це бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, будемо вакцинуватися за свій рахунок. Це нормально".