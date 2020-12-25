Президент рассказал о проверке для Степанова

Президент Владимир Зеленский считает Максима Степанова "самым крепким" министром здравоохранения, однако заявляет, что проверкой для него будет вакцинация от коронавируса в Украине.

Источник: интервью Зеленского "Фокусу"

Прямая речь: "Он самый крепкий из всех, кто был. Это точно. Он пытается. Считаю, что премьер-министр и министр здравоохранения должны плотнее работать вместе, полноценной командой".

"Вакцинация – считаю, это будет самый сложный вызов для министра Степанова. Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут оказывается – министр или не министр.

Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину, и так все будет нормально, и так будут большие доплаты врачам, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка".

"Результат мы с вами увидим в феврале и марте следующего года. Я поставил ему задачу: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале".

Детали: При этом Зеленский отметил, что "неважно", получит Украина вакцину бесплатно или нет. По его убеждению, денег на вакцину Украине хватит.

Прямая речь: "На 8 млн доз у нас есть бесплатная вакцина COVAX. Мы обращаем внимание на деньги, хватит ли их. Я уверен, что хватит. Ведь есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили.

В любом случае, люди должны понять, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной. Не потому, что наши люди не хотят вакцинироваться. А потому, что все страны борются за ее получение. Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тысяч доз. Но нам придется очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться".

Детали: Сам Зеленский заявил, что планирует вакцинироваться за свой счет, потому что может себе позволить купить вакцину.

Прямая речь: "Я ничего бесплатно как президент не беру. Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения – это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально".