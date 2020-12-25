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У "Слузі народу" розповіли, коли можуть прийняти закон про референдум

П'ятниця, 25 грудня 2020, 12:54
У Слузі народу розповіли, коли можуть прийняти закон про референдум

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що Верховна Рада зможе в лютому прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №3613 про народовладдя через референдум.

Джерело: Арахамія у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Законопроєкт про референдум ми хотіли проголосувати в грудні, але оскільки там 2000 поправок, то потрібно провести роботу з їхніми авторами, щоб вони їх або відкликали, або не дуже наполягали на їхньому розгляді, тобто не блокували прийняття закону. Тому що по готовності його можна було проголосувати у грудні. Думаю, що ми його приймемо в лютому".

Деталі: Після цього закону, за його словами, будуть ще ініціативи про електронний референдум, про локальні референдуми, а також весь пакет законопроєктів про народовладдя.

Також Арахамія вважає, що Раді необхідно до кінця 2021 року напрацювати модель електронного голосування, принаймні на місцевому рівні.

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Передісторія:

  • 18 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум із необхідністю його доопрацювання до другого читання.
  • Проєкт закону передбачає 4 основних складових предмету, що може бути винесено на референдум: внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму; питання загальнодержавного значення; питання зміни території України; питання втрати чинності законів чи їхніх положень.
  • 18 листопада комітет з питань організації державної влади підтримав проєкт закону про народовладдя через всеукраїнський референдум і рекомендував парламенту прийняти його у другому читанні.

Теми: АрахаміяреферендумВерховна РадаСлуга народу
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