В "Слуге народа" рассказали, когда могут принять закон о референдуме

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что Верховная Рада сможет в феврале принять во втором чтении и в целом законопроект №3613 о народовластии через референдум.

Источник: Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Законопроект о референдуме мы хотели проголосовать в декабре, но поскольку там 2000 поправок, то нужно провести работу с их авторами, чтобы они их либо отозвали, либо не слишком настаивали на их рассмотрении, то есть не блокировали принятие закона. Потому что по готовности его можно было проголосовать в декабре. Думаю, что мы его примем в феврале".

Детали: После этого закона, по его словам, будут еще инициативы об электронном референдуме, про локальные референдумы, а также весь пакет законопроектов о народовластии.

Также Арахамия считает, что Раде необходимо до конца 2021 года наработать модель электронного голосования, по крайней мере на местном уровне.

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