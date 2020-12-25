В "Слуге народа" рассказали, когда могут принять закон о референдуме
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что Верховная Рада сможет в феврале принять во втором чтении и в целом законопроект №3613 о народовластии через референдум.
Источник: Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Законопроект о референдуме мы хотели проголосовать в декабре, но поскольку там 2000 поправок, то нужно провести работу с их авторами, чтобы они их либо отозвали, либо не слишком настаивали на их рассмотрении, то есть не блокировали принятие закона. Потому что по готовности его можно было проголосовать в декабре. Думаю, что мы его примем в феврале".
Детали: После этого закона, по его словам, будут еще инициативы об электронном референдуме, про локальные референдумы, а также весь пакет законопроектов о народовластии.
Также Арахамия считает, что Раде необходимо до конца 2021 года наработать модель электронного голосования, по крайней мере на местном уровне.
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Предыстория:
- 18 июня 2020 года Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.
- Проект закона предусматривает 4 основных составляющих предмета, которые могут быть вынесены на референдум: внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума; вопросы общегосударственного значения; вопросы изменения территории Украины; вопросы прекращения действия законов или их положений.
- 18 ноября комитет по вопросам организации государственной власти поддержал проект закона о народовластии через всеукраинский референдум и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении.