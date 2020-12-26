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Степанов сподівається на "трансплантаційну незалежність" через 3 роки

Субота, 26 грудня 2020, 12:22

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україна може за 3 роки досягти "трансплантаційної незалежності", коли всі трансплантації українцям робляться на батьківщині.

Джерело: Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова: "Ми прагнемо здобути трансплантаційну незалежність. Я вважаю, що ми в змозі цього досягти за три роки.

Це означає, що всі наші громадяни, які будуть потребувати трансплантації, будуть її робити в Україні, а не шукати кращої долі за кордоном, збирати кошти, звертатися до держави, щоб сплачувала кошти.

За три роки ми мусимо зробити все, щоб українці лікувалися в Україні, в тому числі, що стосується питань трансплантації".

Деталі: За словами міністра, МОЗ оцінює потребу в трансплантації в Україні приблизно в 5 тисяч операцій на рік.

При цьому протягом 2020 року в Україні було здійснено 118 трансплантацій, в тому числі 8 пересадок серця, 19 пересадок печінки, 91 пересадка нирки.

Для порівняння, у 2019 році було здійснено 78 трансплантацій.

Степанов наголосив, що МОЗ планує у 2021 році збільшити кількість трансплантацій, які проводяться в Україні, мінімум у два рази і провести не менше 250 трансплантацій.

Пряма мова: "Я прагну до того, щоб у наступному році ми вже не відправляли у зв'язку з відсутністю потреби наших громадян на пересадку печінки за кордон… Так само і щодо трансплантації нирки".

Деталі: Міністр повідомив, що з 1 січня 2021 року запрацює Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин, яка повинна забезпечити співставлення пари донор-реципієнт.

Також цього тижня був створений і затверджений Український центр транспланткоординації – основний центр, який буде займатися всіма питаннями трансплантації.

Катерина Тищенко, УП
Теми: СтепановМОЗмедицина


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