Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Степанов сподівається на "трансплантаційну незалежність" через 3 роки

Субота, 26 грудня 2020, 11:22
Степанов сподівається на трансплантаційну незалежність через 3 роки

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україна може за 3 роки досягти "трансплантаційної незалежності", коли всі трансплантації українцям робляться на батьківщині.

Джерело: Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова: "Ми прагнемо здобути трансплантаційну незалежність. Я вважаю, що ми в змозі цього досягти за три роки.

Це означає, що всі наші громадяни, які будуть потребувати трансплантації, будуть її робити в Україні, а не шукати кращої долі за кордоном, збирати кошти, звертатися до держави, щоб сплачувала кошти.

За три роки ми мусимо зробити все, щоб українці лікувалися в Україні, в тому числі, що стосується питань трансплантації".

Деталі: За словами міністра, МОЗ оцінює потребу в трансплантації в Україні приблизно в 5 тисяч операцій на рік.

При цьому протягом 2020 року в Україні було здійснено 118 трансплантацій, в тому числі 8 пересадок серця, 19 пересадок печінки, 91 пересадка нирки.

Для порівняння, у 2019 році було здійснено 78 трансплантацій.

Степанов наголосив, що МОЗ планує у 2021 році збільшити кількість трансплантацій, які проводяться в Україні, мінімум у два рази і провести не менше 250 трансплантацій.

Пряма мова: "Я прагну до того, щоб у наступному році ми вже не відправляли у зв'язку з відсутністю потреби наших громадян на пересадку печінки за кордон… Так само і щодо трансплантації нирки".

Деталі: Міністр повідомив, що з 1 січня 2021 року запрацює Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин, яка повинна забезпечити співставлення пари донор-реципієнт.

Також цього тижня був створений і затверджений Український центр транспланткоординації – основний центр, який буде займатися всіма питаннями трансплантації.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СтепановМОЗмедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
Степанов
Комаровський: Степанов – сильний міністр, він був на своєму місці
НАБУ закрило справу про закупівлю вакцин у часи Степанова
Ляшко скасував наказ Степанова про скандальну Наглядову раду для "Медзакупівель"
Останні новини
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
Усі новини...
Реклама: