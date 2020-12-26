Степанов надеется на "трансплантационную независимость" через 3 года

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина может за 3 года достичь "трансплантационной независимости", когда все трансплантации украинцам делаются на родине.

Источник: Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "Мы стремимся получить трансплантационную независимость. Я считаю, что мы можем этого достичь за три года.

Это означает, что все наши граждане, которые будут нуждаться в трансплантации, будут ее делать в Украине, а не искать лучшей судьбы за границей, собирать средства, обращаться к государству, чтобы платило деньги.

За три года мы должны сделать все, чтобы украинцы лечились в Украине, в том числе, что касается вопросов трансплантации".

Детали: По словам министра, Минздрав оценивает потребность в трансплантации в Украине примерно в 5 тысяч операций в год.

При этом в течение 2020 года в Украине было произведено 118 трансплантаций, в том числе 8 пересадок сердца, 19 пересадок печени, 91 пересадка почки.

Для сравнения, в 2019 году было осуществлено 78 трансплантаций.

Степанов отметил, что Минздрав планирует в 2021 году увеличить количество трансплантаций, проводимых в Украине, минимум в два раза и провести не менее 250 трансплантаций.

Прямая речь: "Я стремлюсь к тому, чтобы в следующем году мы уже не отправляли в связи с отсутствием потребности наших граждан на пересадку печени за границу... То же самое и по трансплантации почки".

Детали: Министр сообщил, что с 1 января 2021 года заработает Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей, которая должна обеспечить сопоставление пары донор-реципиент.

Также на этой неделе был создан и утвержден Украинский центр транспланткоординации – основной центр, который будет заниматься всеми вопросами трансплантации.