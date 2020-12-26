Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Степанов надеется на "трансплантационную независимость" через 3 года

Суббота, 26 декабря 2020, 12:22

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина может за 3 года достичь "трансплантационной независимости", когда все трансплантации украинцам делаются на родине.

Источник: Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "Мы стремимся получить трансплантационную независимость. Я считаю, что мы можем этого достичь за три года.

Это означает, что все наши граждане, которые будут нуждаться в трансплантации, будут ее делать в Украине, а не искать лучшей судьбы за границей, собирать средства, обращаться к государству, чтобы платило деньги.

За три года мы должны сделать все, чтобы украинцы лечились в Украине, в том числе, что касается вопросов трансплантации".

Детали: По словам министра, Минздрав оценивает потребность в трансплантации в Украине примерно в 5 тысяч операций в год.

При этом в течение 2020 года в Украине было произведено 118 трансплантаций, в том числе 8 пересадок сердца, 19 пересадок печени, 91 пересадка почки.

Для сравнения, в 2019 году было осуществлено 78 трансплантаций.

Степанов отметил, что Минздрав планирует в 2021 году увеличить количество трансплантаций, проводимых в Украине, минимум в два раза и провести не менее 250 трансплантаций.

Прямая речь: "Я стремлюсь к тому, чтобы в следующем году мы уже не отправляли в связи с отсутствием потребности наших граждан на пересадку печени за границу... То же самое и по трансплантации почки".

Детали: Министр сообщил, что с 1 января 2021 года заработает Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей, которая должна обеспечить сопоставление пары донор-реципиент.

Также на этой неделе был создан и утвержден Украинский центр транспланткоординации – основной центр, который будет заниматься всеми вопросами трансплантации.

Катерина Тищенко, УП
Темы: СтепановМинздравмедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Вакцина от коронавируса поступила во все страны ЕС

Зеленский назначил главу Ивано-Франковской ОГА

Пограничники посчитали "тонны оружия" на границе с Беларусью

Подаренную Лаврову икону теперь надо вернуть Украине – посольство в Боснии

COVID-19: в Украине меньше новых случаев и смертей, но больше госпитализаций

Киев отреагировал на заявления Лукашенко об "оружии из Украины"

Все новости...
Степанов
Президент рассказал о проверке для Степанова
В Украине больше 8 тысяч случаев COVID-19 и более 3 тысяч госпитализированных
Степанов ожидает спад эпидемии в Украине в апреле
Последние новости
12:28
Во время стрельбы в Берлине ранены четыре человека
12:22
Степанов надеется на "трансплантационную независимость" через 3 года
12:04
Разделение Укрзализныци: стало известно, какие филиалы войдут в бизнес-вертикаль грузоперевозок
11:37
Вакцина от коронавируса поступила во все страны ЕС
11:14
В Киеве за выходной обнаружили мало больных COVID-19
10:46
Премьер Армении согласился на проведение досрочных выборов в 2021 году
10:34
Зеленский назначил главу Ивано-Франковской ОГА
10:19
Пограничники посчитали "тонны оружия" на границе с Беларусью
10:01
Криклий заявил, что в следующем году возобновится примерно половина авиатрафика
09:33
Подаренную Лаврову икону теперь надо вернуть Украине – посольство в Боснии
Все новости...